Officiel : Newey prend la direction d’Aston Martin F1, Cowell s’occupera du moteur

Aston Martin F1 a confirmé une réorganisation majeure de sa direction afin de préparer la saison 2026, qui verra les plus grands changements techniques de la Formule 1 depuis une génération, avec de nouvelles réglementations et l’arrivée d’une équipe supplémentaire sur la grille.

Mais il n’est pas question de voir arriver Christian Horner ou Andreas Seidl à la place d’Andy Cowell. Dans ce contexte, Cowell et Adrian Newey ont décidé de diviser leurs responsabilités pour se concentrer sur leurs forces respectives, garantissant ainsi une efficacité organisationnelle optimale, preuve que les spéculations sur leurs désaccords étaient réels sur la façon de mener Aston Martin F1 au succès (voir notre article complet ici).

Après 14 mois à la tête de l’équipe en tant que CEO et Team Principal, guidant la mise en place des transformations nécessaires pour préparer Aston Martin à devenir une écurie à part entière avec les nouvelles régulations, Andy Cowell prend désormais le rôle de Chief Strategy Officer. Il travaillera sous la direction du président exécutif Lawrence Stroll et utilisera son expérience sur les moteurs pour optimiser les partenariats techniques entre l’équipe, Honda, Aramco et Valvoline. Une rétrogradation claire mais qui n’en dit pas le nom...

Comme l’explique Andy Cowell, "après avoir mis en œuvre les changements structurels nécessaires pour notre transition vers une écurie à part entière et posé les bases pour Adrian et l’ensemble de l’organisation, il est temps pour moi d’assumer un rôle différent en tant que Chief Strategy Officer. Dans ce rôle, je contribuerai à optimiser le partenariat technique entre l’équipe, Honda, Aramco et Valvoline et à garantir l’intégration parfaite du nouveau moteur, carburant et châssis de l’équipe."

De son côté, Adrian Newey, en tant que Managing Technical Partner, continuera de guider l’équipe technique, y compris les opérations en piste, mais prendra aussi officiellement le rôle de directeur d’équipe à partir de 2026.

"Au cours des neuf derniers mois, j’ai constaté un grand talent individuel au sein de notre équipe. J’ai hâte d’assumer ce rôle supplémentaire alors que nous nous préparons à être dans les meilleures conditions possibles pour la saison 2026, où nous ferons face à une situation totalement nouvelle, Aston Martin étant désormais une écurie officielle, combinée au défi considérable des nouvelles réglementations. Le nouveau rôle d’Andy, axé sur l’intégration du moteur avec nos trois partenaires clés, sera déterminant dans ce parcours."

Pour Lawrence Stroll, président exécutif, "Andy Cowell a été un excellent leader cette année. Il s’est concentré sur la construction d’une équipe de classe mondiale et sur le fait de les faire travailler efficacement ensemble, tout en favorisant une culture qui remet la monoplace au cœur de notre travail."

"Ce changement de leadership est une décision mutuelle que nous avons prise dans l’intérêt de l’équipe. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec lui dans son nouveau rôle de Chief Strategy Officer. Je suis également heureux qu’Adrian Newey assume le rôle de Team Principal, ce qui lui permettra de mettre pleinement à profit son expertise créative et technique. Ces deux changements garantiront que l’équipe est la mieux placée pour tirer parti de ses forces collectives."