Aston Martin F1 peut refaire le coup de McLaren en 2023 selon Alonso

Malgré un début de préparation 2026 particulièrement compliqué pour Aston Martin F1, Fernando Alonso refuse de céder au pessimisme. Le double champion du monde estime que son équipe doit s’inspirer de l’exemple de McLaren, capable par le passé de renverser une situation compromise après un début de saison laborieux.

La nouvelle AMR26 a en effet connu une gestation chaotique. À Barcelone, la monoplace britannique a manqué la quasi-totalité du roulage de mise au point, ne prenant la piste que tardivement lors du quatrième jour, avant de parcourir seulement 61 tours le cinquième et dernier jour. Les difficultés se sont poursuivies lors du premier test officiel de pré-saison à Bahreïn.

Sur le circuit de Sakhir, Aston Martin n’a couvert que 206 tours en trois jours, soit 76 de moins que Mercedes, l’équipe la plus proche en termes de kilométrage. Alonso n’a pris le volant que lors de la deuxième journée, bouclant 98 tours, pour un total de 159 tours cumulés sur deux des trois séances d’essais hivernaux.

À titre de comparaison, Oscar Piastri a parcouru à lui seul 153 tours lors de la dernière journée à Bahreïn, tandis que les deux pilotes McLaren ont complété 207 et 215 tours, soit pour chacun d’eux plus que l’ensemble d’Aston Martin sur tout le test.

Consciente qu’elle pourrait entamer la saison en position de faiblesse, l’écurie basée à Silverstone s’accroche néanmoins à l’espoir d’un redressement rapide. Alonso a ainsi cité l’exemple de McLaren en 2023, saison au cours de laquelle l’équipe britannique avait profondément transformé sa trajectoire.

Cette année-là, la MCL60 souffrait d’un problème majeur de fond plat en début de saison, conduisant à l’éviction du directeur technique James Key, tandis que d’importantes évolutions étaient mises en chantier. Les premières améliorations sont apparues au Grand Prix d’Azerbaïdjan, avant un package complet introduit lors des Grands Prix d’Autriche et de Grande-Bretagne. Ces évolutions avaient alors propulsé Lando Norris et Piastri du fond de grille à des rôles de prétendants réguliers au podium et à la pole position, devenant souvent les plus proches rivaux de Max Verstappen.

À noter toutefois qu’Alonso se montre imprécis dans son souvenir : McLaren n’a remporté aucun Grand Prix en 2023, la première victoire de Norris étant intervenue au Grand Prix de Miami 2024, même si Piastri s’était imposé lors du Sprint du Qatar en 2023.

"Je ne sais pas qui est devant maintenant, ni qui est derrière, mais honnêtement, les équipes de pointe auront toujours un petit avantage, parce qu’elles roulent beaucoup et que leurs systèmes sont bien rodés", a-t-il expliqué.

"Elles sont toujours à leur plein potentiel, alors que les petites équipes doivent progresser étape par étape. Je pense donc que les nouvelles réglementations offrent toujours l’opportunité d’avoir une surprise."

L’Espagnol anticipe une hiérarchie moins figée qu’il n’y paraît.

"Je ne sais pas quelle équipe sera la surprise, mais je pense que certaines équipes de pointe, peut-être l’une d’entre elles, ne seront pas aussi rapides qu’on l’imagine, et que certaines équipes du milieu de grille seront un peu plus rapides que prévu."

"Mais je ne sais pas lesquelles, et j’espère que la deuxième moitié de la saison sera différente."

Dans le cas spécifique d’Aston Martin, le pilote se montre confiant malgré les difficultés initiales.

"Surtout pour nous, même si nous commençons lentement, nous pouvons progresser, alors voyons ce que ça donne."

Et de conclure avec son parallèle, imparfait mais révélateur de son état d’esprit :

"McLaren en 2023 s’était fait prendre un tour à Bahreïn [lors de l’ouverture de la saison], et ils ont gagné une course en Autriche ou à Silverstone. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire le même coup ?"