Aston Martin F1 a ’beaucoup de choses à régler’ mais n’y parviendra pas avant Melbourne

La pré-saison difficile d’Aston Martin F1 a continué ce jeudi à Bahreïn, avec un nouveau problème mécanique pour Fernando Alonso après une heure de roulage l’après-midi, alors qu’il était sur un long relais, au demeurant peu impressionnant en termes de performance.

Le double champion du monde continue d’avoir confiance en son équipe, même si l’on sent parfois le vernis se fendre et l’agacement prendre la place de la patience.

"Ce n’était pas une journée facile, avec quelques perturbations. Il était important d’accumuler du kilométrage, mais cela n’a pas suffi" a lancé l’Espagnol, qui n’était de toute évidence pas satisfait d’une nouvelle journée difficile.

"Nous n’avons pas pu mener à bien notre programme en raison d’un problème lié au groupe motopropulseur qui a entraîné l’arrêt prématuré de la séance de l’après-midi. Il y a beaucoup de choses à régler, mais je sais que tout le monde, sur le circuit et à l’usine, travaille à 100 % pour trouver des solutions."

Alonso a pu détailler son avis sur les voitures de 2026 et il a expliqué que la nécessité de gérer l’énergie oblige les pilotes à ralentir davantage qu’ils ne le feraient normalement dans les virages afin d’obtenir des temps au tour plus rapides dans l’ensemble, ce qui lui donne la possibilité de critiquer de nouveau ces nouvelles Formule 1.

"On est toujours à la limite de l’adhérence. Cela dépend des virages. On est toujours à la limite de l’adhérence dans une voiture de location si on pousse à fond. Mais les virages à grande vitesse, en particulier, sont moins difficiles, je pense. Il faut le dire. Il n’y a rien de mal à le dire."

"Dans le virage 12 à Bahreïn, et dans certains virages à Barcelone peut-être, vous décidez d’économiser de l’énergie et de prendre le virage à une vitesse plus lente afin d’avoir plus d’énergie pour la ligne droite."

"Du point de vue du pilote, les compétences importent moins, car vous pouvez aller aussi vite que le choix énergétique que vous faites avant ce virage, c’est donc une Formule 1 différente."

La puissance du moteur Honda pointée du doigt

Lance Stroll était en conférence de presse le midi, et le pilote canadien a lui aussi été franc en admettant que l’équipe de Silverstone n’aurait certainement pas assez de temps pour régler leurs problèmes avant le début de saison.

"Il nous faut plus de puissance, tout simplement. On manque cruellement de puissance, et il faut aussi améliorer la voiture. C’est un ensemble de choses à régler. Je pense que l’on peut améliorer la voiture, bien sûr, on a beaucoup d’idées" a expliqué Stroll.

"Tous nos problèmes seront-ils réglés avant Melbourne ? Probablement pas. Mais la saison est longue avec 24 courses, et on continue à grappiller, on va essayer d’amener de la performance chaque week-end. Et du côté du moteur, on va en faire de même, on va tenter d’apporter de la performance supplémentaire chaque week-end, et on verra où on peut aller."