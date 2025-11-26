Williams F1 craint un circuit de Losail qui ne lui ’convient généralement pas’

La fin de saison de Williams F1 est moins compliquée que prévu, alors que l’équipe a arrêté le développement de sa monoplace 2025 depuis le printemps et s’attendait à plonger dans la hiérarchie au fil de l’année.

La cinquième place de Carlos Sainz à Las Vegas est la preuve que l’avance que l’équipe de Grove avait sur le peloton en début de saison lui permet encore de rester bien placée dans le peloton, et le pilote espagnol espère enchainer avec une bonne performance au Qatar ce week-end.

"C’est formidable de quitter Las Vegas avec un bon nombre de points après avoir terminé en cinquième position. Nous allons donc essayer de poursuivre sur cette lancée au Qatar. Comme il s’agit d’un week-end de Sprint, nous devrons nous mettre directement dans le rythme" a déclaré Sainz.

"Étant donné que ce circuit ne convient généralement pas à notre voiture et qu’il peut être assez difficile pour nous, cela ne sera pas facile. Néanmoins, nous avons tiré de bons enseignements des dernières courses, que nous pouvons mettre en pratique immédiatement et qui, espérons-le, nous permettront d’atténuer nos faiblesses."

Alex Albon veut oublier le difficile week-end de Las Vegas, même s’il craint un manque de performance à Losail : "Ce fut un week-end difficile à Las Vegas, avec un abandon et aucune communication radio pendant la course. Nous avons eu un long débriefing depuis et j’ai hâte de rebondir.

"C’est un week-end de Sprint au Qatar et, même si ce circuit ne convient généralement pas à notre voiture, rien n’est impossible, donc nous ferons de notre mieux pour maximiser les opportunités. Nous sommes pleinement concentrés sur le fait de tout donner pour les dernières courses de la saison et de conserver la cinquième place au championnat."

A noter que James Vowles, le directeur de Williams, fera son retour à la compétition le mois prochain. Une semaine après la fin de saison de Formule 1, il roulera à l’occasion des 12 Heures d’Abu Dhabi.

Le Britannique roulera dans une McLaren 750S GT3 Evo de l’équipe Garage 59 Team, et partagera la voiture avec Alexander West, Mark Sansom et Marco Pulcini.