Ferrari veut profiter des ’opportunités’ qu’offre le dernier Sprint de la saison au Qatar

Ferrari aimerait réussir une fin de saison positive mais ne sait pas encore à quoi s’attendre en matière de performance au Qatar ce week-end. Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe, veut que son équipe se mette en position de saisir sa chance.

Le directeur de la Scuderia confirme que le format Sprint offrira des opportunités, tout comme la limite de 25 tours par relais imposée pour éviter les crevaisons des pneus Pirelli en course.

"Après un week-end difficile à Las Vegas, nous arrivons au Qatar pleinement concentrés et impatients de revenir sur la piste. Losail est un circuit très différent, avec des virages à grande vitesse qui mettent à l’épreuve tant les voitures que les pilotes" note Vasseur.

"La nouvelle limite de tours imposée par Pirelli ajoute une touche supplémentaire à la stratégie. Nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur toutes les opportunités que nous offrira le dernier week-end de Sprint de la saison. Nous sommes pleinement motivés pour terminer la saison en beauté."

Avant cette 23e course de la saison, la Scuderia a donné la parole à Cameron Roberts, en charge des opérations de stratégie de course, qui explique en quoi la décision concernant les pneus va être un facteur important.

"La limite de 25 tours pour chaque jeu de pneus signifie que les pilotes doivent effectuer au moins deux arrêts au stand, ce qui est similaire à l’épreuve de 2023 où la limite de 18 tours imposait trois arrêts" indique l’ingénieur.

"Les équipes devront trouver le juste équilibre entre des arrêts précoces pour améliorer leur position sur la piste et le risque et l’avantage de prolonger la durée des relais dans l’espoir d’un Safety Car qui permettrait à un pilote de gagner plusieurs places.

"Des relais plus courts signifient que les pilotes pourront attaquer davantage et accorder moins d’attention à la gestion des pneus, mais cela signifie également qu’il y a moins d’options stratégiques différentes, ce qui rend la position en piste et les qualifications encore plus importantes sur un circuit où les dépassements ne sont pas faciles."

Le concept d’une stratégie à deux arrêts imposés ce week-end n’est pas sans rappeler le GP de Monaco, qui s’était transformé en parade ridicule de pilotes bloquant la concurrence pour aider leur équipier. L’ingénieur ne s’inquiète pas d’un tel scénario ce week-end sur le tracé de Losail.

"Nous avons déjà vu de la gestion de pneus au Qatar (Alonso a effectué un premier relais très long en 2021 pour que son arrêt unique fonctionne), mais le Qatar n’est pas Monaco, et nous ne devons pas nous attendre à voir les coéquipiers s’entraider en creusant des écarts pour permettre à l’autre de s’arrêter."

"Cette course pourrait plutôt ressembler à celle du Qatar en 2023, les pilotes pouvant pousser davantage sans avoir à gérer leurs pneus, car ils n’auront pas à effectuer un relais aussi long que d’habitude. Nous devrions en avoir un premier aperçu lors du sprint, où les pilotes devraient pousser à fond pendant les 19 tours."

Et parce que la Scuderia Ferrari comporte de nombreux profils, elle a mis en avant celui de Roberts, qui est arrivé lui aussi via une académie mise en place par l’équipe pour recruter de jeunes talents.

"J’ai rejoint Ferrari via la F1 Engineering Academy en 2020, dès la fin de mes études universitaires. J’ai d’abord travaillé au sein du département Modélisation mathématique (aujourd’hui Modélisation IA), avant d’intégrer le département Stratégie de course."

"J’ai la chance de travailler avec certaines des personnes les plus talentueuses et les plus passionnées du sport automobile, ce qui me permet de me dépasser et d’acquérir de nouvelles compétences chaque jour."

"Je suis vraiment fier de porter le rouge Ferrari et de savoir que notre travail représente des décennies d’héritage et d’excellence en matière de course automobile. Travailler pour Ferrari est exigeant mais profondément gratifiant, et la passion de l’équipe est sans limite."