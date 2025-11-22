Officiel : les résultats des enquêtes post-qualification connus, Sainz reste 3e

La FIA n’a pas tardé à rendre ses verdicts sur les diverses affaires en cours après la séance qualificative du Grand Prix de Las Vegas de F1. Quatre pilotes étaient sous enquête après la fin de séance, pour diverses raisons, mais la bonne nouvelle est qu’aucune sanction sportive n’a été distribuée.

Du côté de Mercedes, l’enquête pour une transmission trop tardive de documents a permis d’innocenter l’équipe, qui avait tout transmis à temps à la direction de course mais a été victime d’un ralentissement informatique.

Du côté d’Alpine, Franco Colapinto a utilisé des pneus qu’Alpine aurait normalement dû rendre à Pirelli, mais cela n’entraîne pas non plus de pénalité sportive. L’équipe d’Enstone a reçu une amende de 5000 euros, mais Colapinto ne reculera pas sur la grille.

Enfin, Carlos Sainz était sous enquête après sa très belle troisième place, à cause d’un retour en piste un peu imprudent devant Lance Stroll en Q1. Le Canadien et son équipe ont assuré que Sainz ne l’avait pas gêné, et les conditions déplorables en piste ont poussé les commissaires à une plus grande mansuétude.

Sainz sera donc troisième sur la grille de départ demain, et il sera aux côtés de George Russell en deuxième ligne, derrière deux de ses anciens équipiers, Lando Norris et Max Verstappen.