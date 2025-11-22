Russell révèle le ’problème’ qui lui coûte une place en 1ère ligne

Mercedes F1 espérait mieux qu’une quatrième place comme meilleur résultat, mais George Russell n’a pas pu se hisser dans le top 3 malgré de très bonnes performances tout au long de cette deuxième journée.

Les choses auraient pu mal tourner pour l’équipe car les deux pilotes étaient sous enquête à cause d’une transmission de documents qui n’avait pas été effectuée dans les temps, et pour laquelle la FIA avait placé l’équipe dans son collimateur.

Mais le team de Brackley a pu prouver que l’envoi des documents avait été fait en temps et en heure, et que c’était un retard informatique qui avait provoqué ce retard de procédure. La FIA a donc innocenté les deux pilotes, qui gardent leurs positions.

"Nous avons été les plus rapides en EL3, les plus rapides en Q1 et Q2, mais j’ai eu un problème avec la direction assistée en Q3 et je me suis qualifié quatrième. Lando [Norris] a fait un travail incroyable et ces conditions sont très difficiles, tout se joue finalement sur le dernier tour" note Russell.

"Le dernier tour est crucial et malheureusement, j’ai eu ce problème en Q3. Je ne dis pas que j’aurais été à la hauteur de Lando, il a clairement fait un travail incroyable. C’est dommage que cela nous ait échappé à un moment clé de la journée."

"Honnêtement, je ne sais pas vraiment, je n’ai pas heurté un mur ni rien, mais soudain, pendant un tour, la direction est devenue très lourde. À chaque fois, je dérapais et je ne pouvais pas contrôler la voiture, c’était comme si elle était bloquée."

Andrea Kimi Antonelli a été éliminé en Q1 et sera 17e au départ de la course, après avoir commis une erreur dans son dernier tour. Il s’étonne d’avoir subi ce blocage de roues alors qu’il avait justement joué de prudence.

"J’ai bloqué une roue dans le dernier tour, je dois comprendre la raison car je savais que c’était le dernier tour et j’ai pris de la marge au freinage pour éviter de mauvaises surprises, mais j’ai quand même bloqué la roue avant droite" a déclaré Antonelli.

"C’était dommage car le tour était assez bon pour passer" poursuit l’Italien, qui est toutefois optimiste pour la course après avoir vu ce que sa W16 valait sur le sec. "Le rythme est très bon sur le sec, donc j’espère que l’on pourra dépasser des voitures et remonter."