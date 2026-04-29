Williams F1 cherche ’un équilibre’ et va soigner les réglages ’cruciaux’ à Miami

En amont du Grand Prix de Miami 2026, Paul Williams, ingénieur de piste en chef de Williams F1, partage ses réflexions sur les facteurs techniques clés qui façonneront le week-end. Il détaille les besoins du Miami International Autodrome.

Il explique quels sont les principaux défis techniques du circuit de Miami, et ce que les équipes vont devoir faire au cours d’un week-end de Sprint qui sert aussi à valider les nouvelles règles de récupération d’énergie.

"Le deuxième des six week-ends de Sprint de la saison crée un défi supplémentaire, bien que la durée de l’unique séance d’essais libres ait été augmentée de 30 minutes pour ce week-end" a déclaré Williams.

"Le réglage de la voiture doit équilibrer les performances à haute et basse vitesse. Le tracé comporte des virages rapides au début et à la fin du tour, ainsi que deux longues lignes droites reliées par une section médiane lente et technique, ce qui impose un compromis de réglage."

"S’agissant d’un site temporaire autour du Hard Rock Stadium, la surface de la piste évolue considérablement tout au long du week-end, ce qui signifie que les niveaux d’adhérence changent d’une séance à l’autre."

"Le climat chaud de la Floride engendre souvent des conditions caniculaires qui sollicitent énormément la voiture et les pilotes. Des températures de piste dépassant les 50°C provoquent une surchauffe importante des pneus arrière, particulièrement dans la section lente et lors des phases de traction, rendant la gestion des gommes cruciale sur l’ensemble du tour."

Le nouveau règlement joue forcément sa part dans la préparation : "En 2026, notre attention et l’allocation de nos ressources pour la gestion de l’énergie ont considérablement augmenté, notamment le temps passé par les pilotes en simulateur. Cela est d’autant plus important que Miami est un événement Sprint, ce qui limite le temps d’essais en piste."

"La nature du circuit de Miami rend le défi de la gestion de l’énergie légèrement plus facile que lors des courses précédentes, avec de nombreuses opportunités de récupération avant les longues lignes droites, très sensibles à la consommation d’énergie."

"Les modifications réglementaires de la FIA introduites avant Miami réduisent la difficulté ; cependant, nous traitons toujours les mêmes problématiques concernant la préparation du tour de sortie, l’optimisation du déploiement et de la récupération, et le développement d’un plan robuste pour affronter les autres voitures en course."

"Le règlement 2026 définit trois zones de Straight Line Mode, la ligne droite de départ/arrivée, la portion entre les virages 8 et 11, et la ligne droite de retour. La deuxième zone sera désactivée en conditions humides, et si des conditions de pluie sont déclarées, les équipes bénéficient d’une exemption spécifique pour augmenter la hauteur de caisse avant sous régime de Parc Fermé."

Les pneumatiques jouent aussi un rôle crucial sur cette piste : "L’allocation des gommes les plus tendres (C3-C5) et les températures de piste typiquement élevées entraînent une surchauffe de surface, particulièrement dans le secteur 2 qui est à basse vitesse et forte traction."

"Le secteur 1 peut également être difficile pour l’essieu avant, avec le double point de corde des virages 6/7/8 qui provoque beaucoup de glissade et d’usure. La longue ligne droite de retour peut rendre difficile la préparation des pneus en qualifications, car leur température peut trop chuter avant de lancer un tour chrono, surtout en cas de gestion du trafic."

"La température de la piste chute de manière significative durant l’après-midi en raison de la surface sombre du revêtement, ce qui peut entraîner d’importants changements d’équilibre au cours d’une même séance."

Enfin, la stratégie est aussi importante en course : "Miami est l’un des circuits les plus propices aux dépassements de la saison. Cela met l’accent sur le rythme de course plutôt que sur la performance pure en qualifications."

"On s’attend à ce que le Grand Prix se joue sur 1 seul arrêt en utilisant les pneus mediums et durs, bien que les trois composés soient des pneus de course viables. Certains pilotes pourraient tenter une stratégie alternative en partant en pneus tendres pour éviter les pneus durs."

"Statistiquement, ce tracé présente une forte probabilité de VSC. Une VSC au bon moment pourrait donner un avantage significatif aux pilotes n’ayant pas encore pitté, ou inciter certains à effectuer un arrêt supplémentaire. Une légère augmentation de la dégradation des pneus pourrait faire basculer le peloton vers des stratégies à 2 arrêts."