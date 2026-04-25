Comment la tragédie d’Imola 1994 a façonné la Safety Car moderne en F1

Le pilote de la voiture de sécurité en F1, Bernd Maylander, a expliqué comment les événements tragiques du Grand Prix de Saint-Marin 1994 ont servi à améliorer considérablement le système de voiture de sécurité du championnat.

Maylander est revenu sur l’ère précédant la standardisation généralisée lors d’une apparition dans le podcast Beyond The Grid de la F1, et il se rappelle de la manière don Sid Watkins, le médecin de la Formule 1, a fait évoluer les protocoles après ce sinistre week-end.

"Je pense que la voiture médicale a toujours fait partie du dispositif, ou disons les ambulances" se souvient l’Allemand. "Je ne sais pas exactement ce qui se passait avant les années 90, mais Sid était déjà là. Je pense que depuis 1994, nous savons tous qui est Sid Watkins dans la course, à cause de ce qu’il a fait."

"Et puis ces choses sont devenues de plus en plus importantes à partir de 1993, quand nous avons eu de gros accidents. Le travail de Sid ainsi que les dispositifs de sécurité et médicaux qu’ils ont mis en place en Formule 1, c’était vraiment, vraiment important et nous avons beaucoup appris."

"C’est pourquoi nous avons créé un département de sécurité et un département médical pour avoir plus de pouvoir pour se développer plus vite, pour mieux se développer ensemble avec tous ceux qui sont impliqués dans la Formule 1."

"Ce n’est pas seulement la FIA. Nous recevons le soutien des équipes. Nous travaillons ensemble et je pense que c’est une étape très importante, ce travail en commun. Je pense que c’était assez différent il y a 30 ou 40 ans."

Roland Ratzenberger et Ayrton Senna ont tous deux perdu la vie lors du week-end du Grand Prix de Saint-Marin 1994. Interrogé pour savoir si les événements d’Imola ont poussé la F1 à instaurer une Safety Car officielle et obligatoire, il est formel.

"Absolument. À l’époque, la voiture de sécurité était inscrite dans le règlement, mais c’étaient des voitures différentes, des pilotes différents d’un circuit à l’autre et puis, à partir de 1996 je crois, il y a eu un pilote permanent."

"À cette époque, c’était Oliver Gavin. Oliver Gavin est un ancien pilote de course, un très, très bon pilote de GT, et il a fait cela de 1996 à 1999. J’ai repris son poste parce qu’il partait. Il est allé en Amérique pour la série American Le Mans. C’était donc ma chance."

"C’était la première étape, avoir un pilote permanent pour être absolument professionnel dans son travail, puis avoir également une marque permanente et les mêmes voitures de sécurité et médicales sur chaque circuit, parce qu’on avait alors un équipement standard."