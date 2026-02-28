Verstappen va-t-il oublier son désamour des F1 2026 quand il sera en course ?

Les frustrations de Max Verstappen concernant le règlement 2026 de la F1 font peut-être la une des journaux, mais David Coulthard insiste sur le fait que cela ne comptera plus pour rien une fois que les feux s’éteindront à Melbourne.

Le quadruple champion du monde s’est agacé des nouvelles monoplaces, qui sont celles qu’il aime le moins depuis ses débuts en carrière. Mais pour Coulthard, cet agacement sera oublié quand Verstappen sera en course à Melbourne et qu’il cherchera à aller gagner.

"En fin de compte, quand il s’agit de course, quand les feux s’éteignent, vous voulez juste être rapide et vous voulez être premier" a confié l’ancien pilote à talkSPORT.

"Max en est, croyez-le ou non, à sa 12e saison de Formule 1. Il est donc là depuis quelques années. Il a gagné le respect de ses concurrents. Il a le droit d’avoir une opinion sur l’expérience de conduite. Mais il n’y pensera plus en arrivant à Melbourne."

"Il se dira simplement ’bon, comment exploiter ce potentiel au mieux de mes capacités ?’ Et il y aura un vainqueur à la fin. C’est ce qu’il y a de merveilleux avec la course. Une fois que les paroles s’arrêtent, seuls comptent le chronomètre et le drapeau à damier."

Bien que Mercedes ait été désignée comme favorite, avec George Russell pressenti pour le titre, Verstappen a prouvé la saison dernière qu’il peut jouer le titre dans des conditions plus difficiles, et Coulthard en fait ainsi un candidat à la victoire.

"J’ai parlé à Max il y a quelques jours et quand je lui ai demandé ’qui sont tes concurrents ?’, il a répondu : n’importe qui avec un moteur Mercedes. Eh bien, il y a trois équipes [note de l’éditeur : quatre, car Alpine utilisera des moteurs Mercedes cette année] qui ont des moteurs Mercedes. Mercedes eux-mêmes, McLaren et Williams. Williams semble un peu en retrait."

"Donc, pour l’instant, si vous deviez parier, miser sur George Russell comme champion du monde n’est pas un mauvais choix. Mais ne sous-estimez jamais Max. Et je lisais plus tôt que Ferrari a été plutôt performante sur les longs relais. Alors peut-être qu’un Lewis Hamilton retrouvera sa forme et remportera son huitième titre mondial."