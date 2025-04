Officiel : La F1 repousse la proposition des moteurs V10 pour 2029... au mieux

C’était attendu : les V10 n’ont pas eu gain de cause lors de la réunion organisée par la FIA ce matin à Bahreïn avec les équipes et les motoristes actuels et futurs. La proposition d’une introduction anticipée d’un tel moteur pour remplacer les futurs V6 hybrides de 2026 a été repoussée à 2029 au mieux.

La réunion a notamment recueilli les avis de Gernot Doellner, PDG d’Audi, de Mark Rushbrook, directeur mondial de la performance chez Ford, et d’Ole Kallenius, président de Mercedes, qui ont participé par visioconférence.

La réunion, qui rassemblait tous les constructeurs actuellement impliqués en F1, ainsi que Cadillac, visait à recueillir les avis sur la direction que les constructeurs automobiles, la FIA et la FOM estimaient devoir prendre pour les prochaines années.

Compte tenu de l’engagement clair des constructeurs envers le succès de la nouvelle réglementation turbo hybride, il semble qu’un large consensus se soit dégagé sur le fait que toute idée de changement de concept moteur – vers un V10 ou un V8 – devrait être mise de côté... pour le moment.

Il semble que les constructeurs soient ouverts à une autre orientation à plus long terme, mais cela ne se fera pas avant 2029 – certains préférant même que la F1 respecte son calendrier initial, fixé à 2031.

Bien qu’aucun accord n’ait été trouvé sur la question de savoir si le futur moteur alternatif devrait être un V8 ou un V10, atmosphérique ou turbocompressé, il est apparu clairement lors de la réunion qu’un élément hybride dans la réglementation était essentiel pour maintenir l’intérêt des constructeurs.

Cela impliquerait une forme de système KERS, mais peut-être moins puissant que la répartition 50/50 entre moteur thermique et électrique prévue par la réglementation 2026.

Il est apparu comme crucial de veiller à ce que la future réglementation des moteurs vise à maîtriser les coûts. Les coûteux moteurs prévus pour 2026 ont été cités comme l’une des raisons pour lesquelles la FIA souhaitait introduire le V10 dès 2028.

L’une des questions soulevées lors de la réunion de Bahreïn était toutefois que toute initiative visant à introduire un V10 ou un V8 en 2029 (soit avant la fin du cycle réglementaire prévu jusque fin 2030) entraînerait une augmentation des coûts pour les constructeurs, ce qui pourrait nécessiter une compensation si un programme de développement parallèle s’avérait nécessaire.

Un autre sujet abordé était de savoir si le prochain cycle de réglementation des moteurs, qu’il intervienne avant 2031 ou non, devrait être plus court que cinq années.