Bahreïn, EL1 : Norris pointe en tête devant Gasly et Hamilton

C’est déjà l’heure de lancer le Grand Prix de Bahreïn, quatrième manche de la saison 2025 de F1, avec les Essais Libres 1 ! Nous vous proposons de les suivre en direct afin de pouvoir vous tenir au courant de ce qui se passera sur le circuit de Sakhir pour ces premiers essais du week-end.

En piste, il y a beaucoup de nouveautés puisque six équipes font appel à un débutant en EL1. Dino Beganovic roule à la place de Charles Leclerc chez Ferrari, et Ayumu Iwasa remplace Max Verstappen pour faire un duo 100 % japonais chez Red Bull avec Yuki Tsunoda.

Frederik Vesti va rouler à la place de George Russell pendant cette heure, et Felipe Drugovich pilote chez Aston Martin. Ryo Hirakawa, qui était au volant de l’Alpine vendredi dernier, va tester la Haas pour la première fois, tandis que Luke Browning roule chez Williams.

La météo est évidemment au beau fixe à Sakhir en ce vendredi après-midi, alors que la deuxième séance se déroulera de nuit. La température est élevée et elle le restera tout le week-end.

13h16 : Pour être précis, la température de l’air est de 34 degrés, et celle de l’asphalte de 48 degrés ! Heureusement pour les pneus, la qualification et surtout la course se dérouleront avec un peu plus de fraîcheur.

13h30 : C’est parti pour ces EL1 !

13h34 : Quatre équipes ont des évolutions déclarées ce week-end. McLaren apporte des écopes de freins avant revues, tandis que Ferrari apporte un nouveau plancher, de nouvelles dérives verticales devant celui-ci, un nouveau diffuseur et un nouvel aileron arrière. Red Bull a un nouvel aileron avant et des ouïes revues sur le capot moteur, et Haas a également modifié son capot pour le refroidissement. Chez Ferrari, Lewis Hamilton est le seul à rouler avec ces EL1, Beganovic ne l’a pas, et s’il est convaincant, Leclerc le récupérera demain.

13h37 : Lando Norris a été le premier à signer un chrono de référence en 1’35"674, un dixième devant Alex Albon et neuf dixièmes devant Esteban Ocon. Andrea Kimi Antonelli s’est plaint de ne plus voir de puissance sur sa voiture et est rentré au stand au ralenti.

13h42 : Après une petite erreur dans son premier tour, Oscar Piastri s’est placé quatrième, juste devant Lewis Hamilton, Pierre Gasly et Lance Stroll.

13h44 : Interrogé par son ingénieur sur les réglages de son aileron avant, Piastri envisage qu’il soit réglé un peu haut mais s’inquiète surtout de la tenue de route globale : "Il y a zéro adhérence". Chez Liam Lawson, ce n’est pas mieux, puisqu’à la question "comment est l’équilibre ?", il répond "choquant". L’asphalte abrasif, la chaleur, la piste poussiéreuse et les freinages en appui ainsi que les besoins de motricité font de Bahreïn un circuit très technique.

13h48 : Hamilton rentre à son tour au stand en étant mécontent de sa voiture. Piastri a progressé en troisième place, et Yuki Tsunoda s’est mis au sixième rang.

13h51 : La nouvelle insolite du jour, c’est le contrat officialisé ce jour entre la Formule 1 et les pâtes Barilla. De quoi rappeler que Paolo Barilla avait lui-même couru en F1 !

13h53 : Tsunoda n’est pas satisfait de sa voiture : "L’accélérateur ne réagit pas comme il faut, il est un peu fainéant par moments". A noter qu’après la livrée Honda à Suzuka, c’est la première sortie du Japonais sous les couleurs classiques de Red Bull en Grand Prix.

13h54 : Albon prend le meilleur temps en 1’35"180, Gasly est remonté troisième et Nico Hülkenberg est cinquième en pneus durs, signe que des progrès peuvent arriver très facilement. Tsunoda était en train d’améliorer mais est rentré au stand.

13h57 : Iwasa a signé le 11e temps, et il est provisoirement le rookie le plus rapide dans cette séance. Peu avant la mi-séance, Mercedes est toujours en train de s’affairer sur la W16 d’Antonelli, victime d’un problème de pression d’eau.

13h59 : Gabriel Bortoleto est le premier pilote à chausser des pneus tendres ! Vesti prend le troisième chrono à 0"145 d’Albon, une belle performance, et Bortoleto se place en tête en 1’34"628 malgré un mauvais troisième secteur !

14h01 : On a passé la moitié de cette séance libre, et c’est donc une Sauber qui est en tête grâce aux pneus tendres. Tsunoda est passé au stand mais a oublié de s’arrêter ! "On est un peu plus tôt dans la voie des stands", lui rappelle son ingénieur, le Japonais ayant visiblement eu dans l’idée de s’arrêter chez Racing Bulls.

14h03 : Hirakawa s’est placé cinquième avec les pneus tendres, et Nico Hülkenberg a pris la tête de la séance en 1’34"262 malgré un freinage légèrement raté au virage 10. Les deux Sauber sont devant !

14h05 : Piastri n’a pas réussi à se placer en tête en pneus tendres, à cause d’une erreur dans le dernier virage. Le pilote McLaren s’intercale entre les Sauber.

14h08 : Ocon a pris la tête en 1’34"184, et Tsunoda s’est placé quatrième. Albon a fait mieux en 1’33"928, et Gasly a fait mieux en 1’33"442 !

14h10 : Tsunoda est dans le viseur des commissaires pour avoir dépassé Albon par la voie de travail des stands, alors que le Thaïlandais est sorti devant lui dans la voie rapide de la voie des stands.

14h13 : Albon s’est rabattu sur Browning, qui arrivait à grande vitesse hors trajectoire après avoir évité Felipe Drugovich. Les deux pilotes Williams en sont quitte pour une bonne frayeur.

14h16 : Pour son premier tour en pneus tendres, Norris a repris le meilleur temps de la séance en 1’33"204.

14h19 : Doohan s’est hissé dans le top 6, tandis que Iwasa est encore loin mais, comme Vesti, il tourne toujours en pneus mediums.

14h22 : Albon se plaint d’un manque de confiance dans ses freins et s’agace à la radio quand son ingénieur lui dit que Williams a besoin qu’il tourne : "Quand je ne sais pas ce que font les freins à chaque tour, c’est bien de faire quelque chose".

14h24 : Après la réunion portant sur la possible arrivée de moteurs V6 avant même la fin du cycle réglementaire qui débutera en 2026, il a été décidé que ça ne serait pas le cas et que le V6 hybride resterait la priorité. La porte n’est pas totalement fermée au V10 à l’avenir, mais il parait peu probable que ce soit avant 2031. Et vu les investissements nécessaires pour la réglementation 2026, il est normal de la rentabiliser sur plus que trois saisons.

14h26 : Hamilton est remonté au troisième rang, et Beganovic est remonté au 14e rang. Albon déplore un problème de puissance et un souci lié à l’embrayage.

14h30 : C’est la fin de la séance !

Norris reste en tête devant Gasly et Hamilton, puis Albon Ocon, Hülkenberg, Doohan, Lawson, Tsunoda et Piastri. On trouve donc huit équipes dans le top 10, et aucun rookie engagé ce vendredi.

Treizième derrière Isack Hadjar, Browning est le meilleur d’entre eux devant Beganovic, tandis que Drugovich est 16e, Hirakawa 17e, Vesti 18e et Iwasa 19e. Antonelli n’a pas pu rouler après son problème, et Toto Wolff a remercié Vesti pour son "excellent travail, une nouvelle fois".

On se retrouve à 16h45, heure française, pour suivre les Essais Libres 2 en LIVE !