Officiel : James Vowles prolongé à long terme à la tête de Williams F1

James Vowles poursuivra encore à long terme son aventure chez Williams F1, après une annonce faite par l’écurie en ce début d’après-midi.

L’équipe, qui est gérée par Dorilton Capital depuis sa vente par la famille Williams, ne cesse de progresser, avec même des résultats assez inattendus cette année tant Vowles a mis, depuis longtemps, le cap sur 2026.

C’est donc sans grande surprise que le conseil d’administration a renouvelé sa confiance à Vowles pour les prochaines années.

Vowles avait débuté sa carrière en F1 en tant qu’ingénieur chez British American Racing (BAR) à Brackley, qui deviendra Honda Racing F1 Team, puis Brawn GP et enfin Mercedes F1.

Il obtient un premier titre en 2009 avec Jenson Button et Brawn GP, avant de passer directeur de la stratégie et de cumuler à partir de 2014 huit titres constructeurs et sept titres pilotes. Toto Wolff ayant fait le choix en 2022 de rester finalement à long terme le directeur de Mercedes F1, après une période de réflexion, cela a conduit Vowles, qu’il formait pour devenir son successeur à prendre son envol en acceptant le 13 janvier 2023 de reprendre les commandes de Williams Racing en remplacement de Jost Capito.

« Je suis ravi de signer un nouveau contrat avec Atlassian Williams Racing, et je me suis senti comme à la maison dès mon arrivée. Cette équipe emblématique m’a déjà laissé des souvenirs incroyables et nous sommes tous unis dans notre ambition de poursuivre notre héritage et de remporter à nouveau des championnats du monde. Ces deux dernières années, nous nous sommes concentrés sur la consolidation des fondations et disposons désormais d’une base solide pour viser la gloire dans les années à venir. »

Matthew Savage, président d’Atlassian Williams Racing et de Dorilton Capital, a ajouté : « Nous sommes ravis que James ait signé un nouveau contrat avec Atlassian Williams Racing et qu’il ait consacré son avenir à la réalisation de la mission que nous menons ensemble. Il a apporté son expérience, son énergie et son leadership stratégique pour ramener Williams sur la plus haute marche du podium. Nous n’y sommes pas encore, mais on sent la dynamique que nous créons à Grove et nous sommes enthousiastes quant à l’avenir. »