Lance Stroll n’y arrive pas : Alonso ressent du mieux, pas lui

Alors que Fernando Alonso retrouve le sourire, son coéquipier chez Aston Martin F1, Lance Stroll, reste dans le marasme, tandis que des nuages ​​noirs planent sur son avenir en F1.

Stroll, fils du milliardaire Lawrence, propriétaire d’écurie, est revenu d’une blessure au poignet pour disputer son Grand Prix du Canada à domicile le week-end dernier et s’est qualifié à une piètre 18e place.

À l’inverse, Alonso a signé le sixième temps en Q3, en pleine forme, malgré son statut de dernier pilote à ouvrir son compteur en 2025.

"Être dans les points semble être une habitude maintenant,", a déclaré l’Espagnol, "mais c’est grâce à de bonnes qualifications."

"Si nous n’étions pas sixièmes sur la grille, nous ne serions pas dans les points. Il y avait des voitures très rapides en course : les Williams, les Haas, et étonnamment, Esteban Ocon était aux avant-postes, ainsi que Nico Hülkenberg, qui se bat soudainement pour de bonnes positions."

"Si nous partons 12e ou 13e, nous ne marquerons pas."

Stroll a en effet terminé bon dernier.

Ce terrible résultat à Montréal intervient alors que de nouvelles spéculations lient fortement George Russell, en pleine forme chez Mercedes, à Aston Martin pour 2026.

Après sa crise de frustration dans le garage à Barcelone, l’humeur du Canadien de 26 ans ne s’était pas améliorée à Montréal.

"Nous sommes lents et je pense que ce sera également le cas en Autriche, car la voiture a des caractéristiques qui ne s’améliorent jamais."

"Les problèmes qui limitent mon pilotage ne changent pas. Ça ne va pas s’améliorer. Ce sera probablement comme ça encore et encore."

Alors que de nouvelles rumeurs circulent selon lesquelles son père pourrait finalement céder le volant de Stroll pour un pilote plus compétitif, Stroll a admis être clairement à la traîne par rapport à un Alonso de plus en plus optimiste.

"Je ne sens pas vraiment de changement dans la voiture. Peut-être que Fernando ressent quelque chose de mieux avec les évolutions parce qu’il obtient de bons résultats. Je ne sais pas, j’étais juste très lent au Canada et ce n’est pas normal. Je suis normalement bien plus proche de lui, parfois devant."