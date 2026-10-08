Ocon veut poursuivre la dynamique de Haas F1... avec une évolution en moins pour lui

Si l’on met les interrogations légitimes sur son avenir en F1 qu’il a évoqué plus tôt ce jour, Esteban Ocon aborde le Grand Prix de Singapour avec la volonté de confirmer les progrès réalisés par Haas F1 lors des dernières courses, malgré des résultats qui ne reflètent pas toujours le niveau de compétitivité de l’écurie américaine. Le Français estime que son équipe parvient désormais à mieux exploiter le potentiel de sa monoplace et espère profiter du format Sprint pour poursuivre cette dynamique. Il devra toutefois composer avec un défi supplémentaire : une nouvelle évolution technique sera introduite ce week-end sur la voiture d’Oliver Bearman, tandis qu’il devra patienter au moins jusqu’à Austin pour espérer en bénéficier à son tour.

Après avoir affiché un rythme encourageant à Madrid, Bakou et Sepang, Haas arrive à Marina Bay avec des ambitions mesurées mais réelles. Ocon considère que son équipe a franchi un cap dans l’exploitation de sa monoplace, même si les points lui ont échappé en Malaisie.

Le Français avait notamment réalisé un excellent départ et occupé la sixième position pendant une partie de la course, avant que son deuxième arrêt au stand ne compromette ses chances de terminer dans les dix premiers.

"Cela fait maintenant plusieurs courses que nous faisons du très bon travail. La voiture fonctionne comme elle devrait fonctionner, et nous avons réussi à tirer le maximum de notre ensemble technique."

"À Madrid, nous étions tout près des points. À Bakou, nous étions dans les points. En Malaisie, nous aurions dû terminer dans les points. Malheureusement pour nous, tout s’est effondré après le deuxième arrêt, mais nous étions alors à la lutte avec les Racing Bulls. Nous étions donc compétitifs. La voiture fonctionnait vraiment bien."

Ocon se montre particulièrement satisfait de cette progression, qui lui permet désormais de se battre plus régulièrement avec les autres équipes du milieu de peloton. Mais il reconnaît que la sixième place qu’il occupait temporairement à Sepang n’était pas représentative de son véritable rythme de course.

"Dans l’ensemble, lors des dernières courses, nous avons été performants et je suis assez satisfait du travail que nous accomplissons. Nous devons donc concrétiser cela et terminer à la place que nous méritions en Malaisie."

"Nous n’allions pas terminer sixièmes, parce que certaines voitures étaient assez rapides, comme celle de Norris, les Ferrari, etc. Mais nous aurions clairement dû terminer dans les points."

Une évolution pour Bearman avant Ocon

Haas espère poursuivre sa progression grâce à une nouvelle évolution technique introduite dès ce week-end à Singapour.

Toutefois, seul Oliver Bearman disposera immédiatement de cette nouveauté. Ocon devra attendre les conclusions des premiers essais de son équipier avant de savoir s’il pourra également en bénéficier lors du Grand Prix des États-Unis, à Austin.

"L’autre point positif, c’est que nous apportons une évolution ce week-end sur la voiture d’Ollie. Si tout fonctionne, j’espère pouvoir en disposer également à Austin. Nous allons donc suivre cela et voir ce que nous pouvons faire."

"Maintenant, nous sommes entièrement concentrés sur ce week-end. Il faut continuer le bon travail réalisé lors des dernières courses, je dois continuer à me montrer et poursuivre les dépassements."

"Je crois qu’on m’a attribué une belle statistique, j’ai effectué plus de 100 dépassements cette année, donc c’est plutôt bien. Évidemment, quand on part en pole position, on n’effectue aucun dépassement, mais ce n’est pas le niveau de performance que nous avons. Alors continuons comme ça et continuons à nous battre."

Un Sprint de jour, un Grand Prix de nuit

Le rendez-vous singapourien présentera cette année une particularité supplémentaire avec l’organisation d’un Sprint disputé en journée, tandis que le Grand Prix conservera son traditionnel départ sous les projecteurs.

Un changement qui pourrait compliquer la préparation des équipes, déjà confrontées à un temps de roulage réduit avant les qualifications Sprint sur un circuit urbain particulièrement exigeant.

Ocon apprécie néanmoins ce type de défi, même s’il reconnaît que les températures élevées rendront la course Sprint physiquement difficile.

"Oui, cela va être intéressant. Je pense que c’est la première fois, évidemment, que nous disputons un Sprint sur un événement comme celui-ci. C’est un circuit urbain, où il est très difficile de tout réussir parfaitement."

"Nous n’aurons que quelques tours avant les qualifications, donc ce sera intéressant. J’aime ce genre de défis. J’apprécie de devoir rapidement passer aux qualifications."

"Je suis un peu moins enthousiaste à l’idée de courir sous la chaleur, disons. Cela va être assez difficile. Mais dans l’ensemble, je pense que ce sera agréable d’avoir deux séances de qualifications, deux séances qui comptent vraiment. Nous verrons bien."

Ocon salue le travail de son ingénieure de course Laura

Au-delà des performances de Haas, Ocon a également été interrogé sur sa collaboration avec Laura Müller, son ingénieure de course, qui fait partie des très rares femmes occupant ce poste en Formule 1.

Le Français considère que la présence d’une femme à une fonction aussi importante ne devrait plus constituer une exception dans le championnat.

"Je trouve assez fou de dire qu’elle est la première à occuper ce poste. Cela aurait évidemment dû arriver il y a longtemps."

"Mais nous nous sommes développés ensemble au sein de cette équipe, en apprenant au fur et à mesure et en progressant. Et je pense que lors des dernières courses, nous avons accompli un travail extrêmement solide tous ensemble."

"Je suis donc fier du travail que nous réalisons dans cette équipe. Cela ne se traduit pas toujours par des résultats, mais pour tout ce qui dépend de nous, tout ce que nous pouvons contrôler, nous savons, avec Laura et notre petite équipe dans le garage, que nous faisons du bon travail. Et c’est ce qui compte."