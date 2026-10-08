Ocon prêt à rester sur la touche en 2027 plutôt que de quitter la F1 pour un autre championnat

Esteban Ocon n’entend pas tourner la page de la Formule 1, même si son avenir dans la discipline reste particulièrement incertain. Une semaine après l’annonce de son départ de Haas à l’issue de la saison 2026, le Français a réaffirmé ce jeudi à Singapour sa volonté de poursuivre sa carrière dans la catégorie reine. Alors que les baquets encore disponibles pour 2027 se font rares, il préfère envisager une année sans compétition plutôt que de se tourner immédiatement vers un autre championnat.

Haas a confirmé la semaine dernière qu’Ocon ne serait pas reconduit pour la saison prochaine, plaçant le Français dans une situation délicate sur le marché des pilotes. Avec seulement quelques places encore disponibles sur la grille de départ en 2027, peut-être chez Cadillac F1, ses possibilités de rester titulaire se réduisent.

Mais le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 reste convaincu que ses performances passées justifient sa présence en Formule 1 et n’envisage pas de revoir ses ambitions à la baisse.

"C’est là que je mérite d’être. Si je regarde les résultats et ce que j’ai montré en Formule 1, je mérite d’être en Formule 1," a déclaré Ocon devant les médias à Singapour.

"Bien sûr, il existe d’autres catégories qui sont également fantastiques. Mais je veux courir en Formule 1 pendant les cinq à sept prochaines années. C’est là que je veux être."

"Je vais donc continuer à me battre pour être dans cette position. Dans un avenir proche, c’est la seule chose sur laquelle je me concentre pour le moment."

Une année de réserviste plutôt qu’un départ vers un autre championnat

Arrivé en Formule 1 en 2016, Ocon a disputé toutes les saisons depuis ses débuts, à une exception près. En 2019, il avait perdu son baquet chez Racing Point au profit de Lance Stroll, avant de passer une année sur la touche en tant que pilote d’essais et de réserve chez Mercedes.

Cette expérience pourrait servir de référence si le Français ne parvenait pas à retrouver un volant de titulaire pour 2027.

Interrogé sur la possibilité d’accepter à nouveau un rôle similaire plutôt que de s’engager dans une autre discipline, Ocon n’a pas écarté cette option.

"S’il n’y a aucune possibilité de courir l’année prochaine, c’est ce que je ferai."

Une telle décision lui permettrait de rester au contact du paddock et de conserver des perspectives de retour sur la grille, comme il avait réussi à le faire après son année passée chez Mercedes.

Pour autant, le pilote Haas n’a pas encore abandonné l’espoir de trouver une place dès la saison prochaine. Des discussions sont toujours en cours, même si aucune annonce ne semble imminente.

"Je travaille toujours dessus, les discussions se poursuivent. Quand j’aurai davantage de nouvelles, je ferai évidemment une annonce, mais pour le moment, je suis entièrement concentré sur ce week-end."