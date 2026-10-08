Hamilton fixe la priorité de Ferrari : ’ne pas partir sur les mauvais réglages’

Lewis Hamilton s’attend à un Grand Prix de Singapour particulièrement exigeant pour Ferrari, avec un format Sprint qui laissera très peu de temps aux équipes pour trouver les bons réglages. Présent ce jeudi dans l’hospitalité de la Scuderia à Marina Bay, le septuple champion du monde a insisté sur l’importance du travail de préparation et de simulation avant l’arrivée en piste. Entre une seule séance d’essais libres, les contraintes physiques d’une course nocturne et la possibilité de conditions météorologiques changeantes, le Britannique estime que la capacité à exploiter immédiatement le potentiel de la monoplace pourrait jouer un rôle déterminant.

Le circuit de Marina Bay représente déjà un défi important dans des conditions habituelles. Son tracé urbain, ses nombreux virages et la proximité des murs exigent une monoplace bien équilibrée, mais aussi une grande précision de la part des pilotes.

Cette année, l’organisation d’un week-end Sprint compliquera encore davantage la préparation, puisque les équipes ne disposeront que d’une seule séance d’essais libres avant les qualifications Sprint du vendredi.

Pour Hamilton, cela rend le travail effectué en amont, notamment sur simulateur, plus important que jamais. L’objectif sera de commencer le week-end avec une base de réglages suffisamment solide pour éviter de perdre du temps à chercher une direction technique qui ne fonctionnerait pas.

"La plupart du temps, nous arrivons avec une base de réglages plutôt correcte," explique le Britannique.

"Le défi consiste à tirer le maximum de la voiture sans partir dans la mauvaise direction en apportant de toutes petites modifications. À Singapour, tout le monde est dans la même situation, avec une seule séance d’essais libres. Il s’agit donc d’essayer de partir sur de bonnes bases et de profiter au maximum des occasions dont nous disposons."

Est-il optimiste ?

"On n’a pas une super dynamique mais on a eu un bon week-end la semaine dernière et on va essayer de le développer. Le circuit devrait nous plaire mais c’est un défi, surtout que c’est un week-end de Sprint, et ça en fait surement la course la plus difficile de l’année. On va essayer de partir du bon pied."

"Notre voiture est bonne sur les circuits urbains généralement, en particulier quand il n’y a pas de longues lignes droites. Lors des dernières courses, on était rapides en virages et pas en ligne droite, donc j’espère que par rapport à ceux qui ont un avantage en ligne droite, on pourra gagner du temps. L’objectif est aussi d’avoir une plateforme solide, surtout sur les parties bosselées."

"Il y a eu du travail dans le simulateur, du travail pour analyser la semaine dernière, on a étudié les réglages de Bakou, Montréal et Monaco, ce circuit a besoin de choses différentes. On pousse la voiture dans une direction différente et je pense qu’on fait des progrès. On est ici pour attaquer, la qualification est la clé."

Et Hamilton se remémore alors son tour magistral avec Mercedes F1 il y a 8 ans maintenant.

"Celle de 2018 était incroyable en termes de feeling pour moi. A chaque fois que je viens ici, j’essaie d’avoir le même feeling. Mais les pneus sont toujours différents, et ils surchauffent chaque année. Les choses qu’on faisait chez Mercedes et dans les autres équipes pour refroidir les pneus arrière à l’époque ont été bannies, et il y a de nouvelles manières d’exploiter les pneus."

Hamilton devra également composer avec les particularités du Grand Prix de Singapour, l’une des épreuves les plus exigeantes du calendrier sur le plan physique.

Disputée sous les projecteurs, la course impose aux pilotes une organisation différente de celle des autres Grands Prix, avec des horaires décalés et une attention particulière portée au sommeil et à la récupération.

Hamilton, qui apprécie depuis longtemps les courses nocturnes, souligne l’atmosphère particulière créée par ces événements.

"Ce format peut être particulièrement adapté aux destinations où les températures en journée sont extrêmement élevées. Mais courir de nuit ne supprime pas la nécessité de préparer soigneusement son organisme, surtout dans les conditions chaudes et humides de Singapour. C’est quelque chose de différent et cela vous pousse à gérer votre préparation avec beaucoup de soin."

Outre des températures plus clémentes par rapport à la chaleur diurne qui serait insupportable, les courses nocturnes offrent également un spectacle visuel saisissant. Le succès de Singapour a incité Bahreïn à passer à une course de nuit en 2014. Hamilton a d’ailleurs exprimé le souhait que davantage de circuits disposent de la capacité d’accueillir des courses aussi bien de jour que de nuit.

"J’adore les courses de nuit. Je me souviens de l’époque où ce projet a été lancé et où nous avons effectué des essais sur simulateur, quand j’étais chez McLaren. Ils ont fait un travail incroyable sur l’éclairage, et nous avons retrouvé ce concept ailleurs par la suite."

"Je me rappelle avoir fait des essais et roulé à Bahreïn en pleine chaleur. C’était la journée la plus chaude jamais enregistrée, les pneus et les voitures entières semblaient fondre. Je me disais : ’Mec, ce circuit serait grandiose de nuit’. Et des années plus tard, ils ont fini par y organiser une course nocturne."

"Je pense donc que cela fonctionne très bien à certains endroits, surtout là où il fait extrêmement chaud. Si l’on court en plein jour au Qatar, ce sera probablement pénible pour les fans, mais aussi pour tout le monde dans le paddock."

"Je trouve donc certaines courses de nuit vraiment géniales. Nous étions récemment à Madrid, et c’était magnifique en journée. Je me suis dit que ce serait aussi sympa de nuit, c’est le cas pour beaucoup de circuits."

"Alors, qui sait ? Peut-être qu’avoir la possibilité d’alterner entre les deux au fil du temps serait une belle évolution pour les circuits."

Toutefois, si le pilote britannique ne voit aucun inconvénient au défi posé par le décalage horaire, se coucher aux petites heures du matin et se réveiller à midi, il reconnaît que cela aura un impact sur son score de sommeil.

"C’est donc un point auquel je réfléchis. Chaque jour, je cherche à obtenir un bon score de sommeil et à m’assurer que mon sommeil est réparateur, ce qui est difficile ici. L’éclairage, l’alimentation, le moment des repas... tout cela a un réel impact. Mais cela fait partie du week-end, c’est donc un défi immense. J’aime ça."

Les conditions météorologiques pourraient également ajouter une difficulté supplémentaire à Marina Bay.

La pluie est annoncée même si les prévisions ne se concrétisent pas toujours à Singapour. Pour Hamilton, l’éventualité d’une piste humide viendrait surtout renforcer l’incertitude d’un week-end déjà compliqué par le manque de roulage.

"C’est un circuit difficile et le format Sprint rend les choses encore plus compliquées," reconnaît Hamilton.

"Mais c’est la même chose pour tout le monde. Vous arrivez de la course précédente, vous vous adaptez à un circuit complètement différent et vous passez directement aux séances compétitives. Cette incertitude est passionnante et nous avons hâte de commencer. J’adore courir lorsqu’il y a un défi supplémentaire à relever. Ce sont souvent les moments où les pilotes peuvent faire la plus grande différence, et c’est ce qui rend ce sport aussi gratifiant."