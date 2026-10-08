Colapinto : Alpine F1 peut encore devancer Racing Bulls et terminer 5e

Franco Colapinto refuse de considérer la bataille pour la cinquième place du championnat des constructeurs comme perdue, malgré les 22 points de retard qu’accuse désormais Alpine sur Racing Bulls. Présent ce jeudi devant les médias à Singapour, l’Argentin s’est montré particulièrement confiant dans le potentiel de l’A526, dont les performances ont nettement progressé depuis les évolutions introduites au cours de l’été. Après plusieurs courses frustrantes, il estime que son équipe dispose désormais de la vitesse nécessaire pour inverser la tendance et espère profiter du week-end Sprint de Marina Bay pour reprendre des points à sa rivale.

Les dernières manches n’ont pas permis à Colapinto de concrétiser le potentiel affiché par Alpine. En Malaisie, une pénalité liée au changement de groupe propulseur l’a notamment contraint à s’élancer depuis le fond de la grille, alors que son rythme semblait suffisamment compétitif pour envisager un résultat plus favorable.

L’Argentin assure toutefois que les difficultés récentes ne sont pas liées à un manque de performance de sa monoplace, et affiche une ambition claire pour Singapour : retrouver les points et réduire l’écart avec Racing Bulls.

"Essayer de rebondir. Nous avons une voiture très rapide depuis quelque temps, donc ce n’est pas un problème de compétitivité de la monoplace. Lors de la dernière course, nous avons eu une pénalité liée au groupe propulseur, donc nous sommes évidemment partis du fond de la grille."

"Mais notre rythme a été très solide tout au long du week-end, et nous étions rapides aussi bien avec peu de carburant qu’avec beaucoup de carburant."

"Je pense que Singapour représente une nouvelle occasion d’essayer de marquer des points. Il est important que nous terminions devant les Racing Bulls. Nous devons marquer plus de points qu’eux. Nous travaillons donc dur pour que cela se produise."

L’un des principaux motifs d’optimisme de Colapinto réside dans la progression technique d’Alpine depuis les évolutions apportées à Zandvoort et Monza.

Alors que l’A526 avait auparavant tendance à souffrir sur certains types de circuits, l’Argentin constate désormais une meilleure polyvalence.

"Je pense que nous avons semblé beaucoup plus solides sur des tracés qui ne convenaient pas particulièrement à notre voiture par le passé."

"Nous avons fait du bon travail après cette évolution à Zandvoort et Monza. Depuis, nous semblons beaucoup plus performants. Donc, j’espère que nous pourrons être un peu plus compétitifs sur tous les types de circuits."

Cette progression nourrit les ambitions d’Alpine dans la lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs. La semaine dernière, Flavio Briatore avait affirmé que l’équipe disposait toujours d’un ensemble technique et d’une vitesse pure suffisants pour combler son retard sur Racing Bulls.

Colapinto partage cet optimisme, tout en reconnaissant que les 22 points à reprendre représentent un défi important à ce stade de la saison.

"Je pense que tout est possible quand on regarde cette année, avec tout ce qui se passe pendant les courses et la manière dont les choses peuvent changer d’un week-end à l’autre en matière de points marqués par une équipe."

"Encore une fois, rien n’est terminé tant que ce n’est pas terminé. Jusqu’à la dernière course, nous continuerons à nous battre pour cela, et je pense que nous avons clairement la vitesse nécessaire pour y parvenir. Nous allons donc essayer."

"Bien sûr, cela représente maintenant beaucoup de points, mais encore une fois, rien n’est terminé. Nous poussons pour y arriver."

Le circuit de Marina Bay ne constitue pourtant pas, historiquement, l’un des terrains les plus favorables à Alpine. Mais les performances récentes de l’A526 incitent Colapinto à ne pas accorder trop d’importance aux difficultés rencontrées les années précédentes.

"La voiture est plus performante et je pense que sur ce type de circuit, même si nous n’avons jamais vraiment été compétitifs ici par le passé, nous semblons plus solides cette année."

"Sur des circuits comme Madrid, ou même en Malaisie, nous n’étions pas particulièrement confiants, et pourtant nous avons montré que nous avions beaucoup de rythme."

"Donc, encore une fois, je pense que nous verrons demain, lors des essais libres, où nous nous situons. Mais je pense clairement que nous ne devrions pas être en mauvaise posture et j’espère que nous pourrons nous battre pour marquer de bons points."

Colapinto apprécie le défi du Sprint à Singapour

Le Grand Prix de Singapour proposera cette année un format Sprint, avec une seule séance d’essais libres avant les qualifications Sprint du vendredi. Un programme particulièrement exigeant sur un circuit urbain où la moindre erreur peut coûter cher, mais qui ne semble pas inquiéter Colapinto.

L’Argentin conserve de bons souvenirs de Marina Bay, où il avait disputé son troisième Grand Prix de Formule 1 avec Williams, et apprécie toujours l’atmosphère particulière des courses nocturnes.

"Bien, je suis enthousiaste. Je pense que Singapour est un circuit sur lequel j’ai toujours aimé piloter. C’était ma troisième course en Formule 1 ici avec Williams."

"Donc oui, je suis impatient de disputer cette course. Les courses de nuit sont amusantes. J’espère que nous serons rapides et que nous pourrons tenter quelque chose."

Interrogé sur le fait de ne disposer que d’une seule séance d’essais avant de passer directement aux qualifications Sprint, Colapinto en a profité pour plaisanter avec Fernando Alonso, également présent à la conférence de presse.

"Encore une fois, Fernando est le meilleur dans ce domaine. Tu préférerais probablement passer directement aux qualifications Sprint ? Non ! Même pas d’essais libres !"

"Mais nous n’en sommes pas encore là. Non, c’est vraiment amusant d’avoir aussi de l’action dès le vendredi."

Une première saison complète qui change beaucoup de choses

Au-delà des progrès d’Alpine, Colapinto a également évoqué sa propre évolution au cours de la saison 2026.

Avec 27 points inscrits jusqu’à présent, l’Argentin bénéficie pour la première fois d’une véritable saison complète en Formule 1, après avoir été appelé en cours de championnat lors de ses précédentes expériences.

Cette différence de préparation a joué un rôle essentiel dans sa progression, notamment grâce à sa participation aux essais de présaison et à la possibilité de mieux comprendre sa monoplace avant le début de la compétition.

"Le fait de pouvoir disputer une saison complète en Formule 1 et de commencer par des essais de présaison fait déjà une énorme différence."

"Les années précédentes, j’arrivais directement au milieu de la saison, sans avoir effectué d’essais, sans vraiment connaître la voiture, les pneus et beaucoup d’autres facteurs qu’il est très important de comprendre suffisamment tôt avant de se lancer."

"Cette année, j’ai bénéficié de cette préparation. Comme Fernando l’a expliqué, la préparation et tous ces aspects sont très importants, même si on ne les voit pas souvent lorsqu’on regarde simplement les courses."

"Je pense que cela a déjà constitué une étape importante pour améliorer mes performances. Ensuite, j’ai beaucoup progressé en tant que pilote."

"Lors de sa première saison complète comme pilote de Formule 1, on évolue énormément en tant que pilote, en tant que personne, et on apprend beaucoup en tant que sportif."

"Personnellement, j’ai traversé des moments difficiles dont j’ai tiré des enseignements et qui m’ont permis de progresser."