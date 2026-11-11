Bearman accuse Haas F1 de laisser filer la septième place au championnat

Oliver Bearman n’a pas caché son immense frustration après un Grand Prix du Brésil à São Paulo ruiné par les difficultés rencontrées par Haas dans les stands. Alors qu’il évoluait dans le top 10 et semblait en mesure de décrocher des points précieux pour son équipe, le Britannique a perdu toute chance de résultat à cause d’un premier arrêt de 20 secondes, avant qu’une pénalité de cinq secondes ne vienne encore compliquer sa course. Finalement 17e à Interlagos, le pilote de 21 ans estime que Haas est en train de compromettre ses propres chances dans la bataille pour la septième place du championnat des constructeurs, où Audi ne compte plus que trois points de retard.

Oliver Bearman avait de bonnes raisons d’espérer un résultat positif au Grand Prix du Brésil. Dans une course perturbée par la pluie et marquée par des conditions changeantes, le pilote Haas était parvenu à se maintenir dans les dix premières positions, avant que la transition vers les pneus slicks ne fasse basculer son après-midi.

Au 16e tour, alors qu’il rentrait aux stands pour abandonner ses pneumatiques intermédiaires, le Britannique a été immobilisé pendant 20 secondes lors de son premier changement de pneus.

Un arrêt catastrophique qui lui a fait perdre de nombreuses positions et l’a contraint à reprendre la piste au milieu du trafic, compromettant sérieusement ses chances de marquer des points.

Les difficultés ne se sont pas arrêtées là pour Haas, puisque l’équipe américaine a également écopé d’une pénalité de cinq secondes à la suite d’une sortie des stands dangereuse devant Charles Leclerc lors du dernier changement de pneus.

Bearman a finalement terminé à la 17e place, très loin du résultat qu’il semblait pouvoir obtenir dans les premières phases de la course.

Et une fois n’est pas coutume, le ton est un peu monté contre son équipe ! Bearman a tenu à préciser que sa contre-performance ne s’expliquait pas simplement par les difficultés rencontrées dans ses batailles en piste.

"Ce n’est pas pour cette raison que j’ai terminé 17e", a-t-il répondu lorsqu’il lui a été suggéré qu’il avait dû se battre pour obtenir quelque chose de cette course.

"D’accord, j’étais retombé à la dixième place, mais j’ai quand même réussi à dépasser quelques voitures après cela. Et vous savez, j’étais juste derrière Nico [Hülkenberg] à ce moment-là, qui a lui aussi écopé d’une pénalité."

Pour Bearman, le véritable tournant de son Grand Prix ne fait aucun doute : c’est son premier passage par les stands qui a détruit ses espoirs.

"Le problème, c’est que j’ai eu un arrêt aux stands de 20 secondes. Ce n’est pas idéal pour une course."

Cette immobilisation prolongée a eu des conséquences immédiates sur sa position en piste, mais également sur le déroulement de la suite de son Grand Prix.

"Lors du premier arrêt, j’ai perdu énormément de temps. Je me suis retrouvé bloqué derrière Sainz et quelques autres. Je crois que Stroll était également là. Malheureusement, la journée a été extrêmement longue après cela."

La frustration du Britannique est d’autant plus importante qu’il estime avoir disposé d’une véritable occasion de terminer dans les points.

Au moment où la piste commençait à sécher, Bearman évoluait notamment devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

"J’étais devant eux !" a-t-il rappelé.

"Évidemment, ils étaient beaucoup plus rapides au moment où la piste a séché, mais j’étais devant eux. Donc ça fait vraiment mal."

"Nous devons comprendre ce qui s’est passé, parce qu’il y a énormément de pression en ce moment, nous nous battons beaucoup pour cette septième place, et j’ai le sentiment qu’à ce stade, nous sommes simplement en train de la laisser filer."

Malgré sa frustration, Oliver Bearman a tenu à distinguer les décisions stratégiques prises par Haas de leur exécution lors des changements de pneus.

Selon lui, la communication entre le pilote et son équipe a correctement fonctionné tout au long de la course, notamment lorsqu’il fallait décider de rester en piste ou de rentrer aux stands en fonction de l’évolution des conditions.

Le problème ne venait donc pas du choix des moments où effectuer les arrêts, mais bien du temps perdu lors des opérations elles-mêmes.

"Nous avons bien communiqué", a assuré Bearman.

"Quand rentrer aux stands, quand rester en piste, quand changer de pneus."

"Nous nous sommes arrêtés au bon tour les deux fois, mais nous avons simplement eu des arrêts aux stands très, très lents, particulièrement le premier."

"Les écarts sont donc très faibles, et quand vous restez immobilisé pendant 20 secondes dans la voie des stands, c’est terminé."

À cette première déconvenue s’est ajoutée la pénalité de cinq secondes infligée à Haas après la sortie dangereuse de sa voiture devant Charles Leclerc lors du dernier arrêt.

Deux problèmes opérationnels qui ont contribué à transformer une course prometteuse en un résultat particulièrement décevant.

Pour Bearman, l’urgence consiste désormais à comprendre les problèmes rencontrés dans les stands afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

"À quelques courses de la fin du championnat, l’équipe doit désormais corriger ce genre d’erreurs si elle veut éviter de voir Audi nous prendre la septième place."

"Dans une bataille où chaque point compte, on ne peut plus se permettre de laisser échapper des résultats qui semblent à notre portée."