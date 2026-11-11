Komatsu dédouane Bearman et félicite Câmara après le Brésil
Haas F1 a connu un dimanche très compliqué à Interlagos
Haas F1 a connu un dimanche très compliqué au Grand Prix du Brésil, avec la 17e place d’Oliver Bearman et la 20e et dernière de Rafael Câmara. L’équipe pensait réussir à signer un bon résultat en voyant ses pilotes sixième et 11e sur la grille, mais la météo et les performances de la VF-26 ont mené à un résultat très décevant pour la structure américaine.
Ayao Komatsu, le patron de l’équipe, a expliqué comment la course a tourné en défaveur de ses pilotes, qui espéraient mieux de leur dimanche, entre une certaine malchance pour le Britannique qui a connu un arrêt perturbé, et une prudence exacerbée pour le débutant brésilien.
"La course a été assez délicate. Ollie a eu une perte d’adhérence soudaine au virage 3 lors du premier tour, ce qui a endommagé la structure d’impact arrière de sa monoplace, nous ne l’avons pas su sur le moment, mais cela a eu un impact majeur lors de son arrêt aux stands" a déclaré le Japonais.
Komatsu a réagi à l’énervement de son pilote après un arrêt aux stands encore complètement manqué chez Haas F1.
"Je peux le comprendre. C’est regrettable, car le rythme d’Ollie durant le premier relais était solide, malgré quelques difficultés initiales, il est revenu en force et se battait pour la 10e place."
"Cet arrêt aux stands très long, combiné aux dégâts sur la voiture, a véritablement compromis sa course. Lors de son dernier relais en pneus intermédiaires, nous manquions de compétitivité, il y a donc beaucoup d’éléments à analyser."
De l’autre côté du garage, après un samedi mouvement pour Câmara, la course s’est mieux passée même si elle est restée naturellement plus prudente que celle de son équipier sous la pluie.
"Pour sa première course en Formule 1, Rafa a dû faire face à des conditions particulièrement exigeantes. Il a affiché un très bon rythme et a piloté proprement."
"Il a commis quelques erreurs, mais dans l’ensemble, compte tenu de la difficulté des conditions pour des débuts, il mérite des félicitations pour avoir terminé la course sans incident majeur."
"Nous savons qu’il possède le potentiel et la vitesse, il s’agit désormais de gagner en régularité et de concrétiser ces performances."
"Nous avons beaucoup appris de cette course, nous avons fait de notre mieux, et nous allons tirer profit de cette expérience pour la suite, notamment à Las Vegas."
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