Ocon veut garder la même ’super’ Haas F1 demain en qualifications

Esteban Ocon avait le sourire après les essais libres 1 et 2 aujourd’hui sur le circuit de Marina Bay, théâtre du Grand Prix de Singapour ce week-end.

7e temps de la deuxième séance, le Français n’avait pas grand chose à redire sur sa Haas F1 VF-25, si ce n’est souffler à l’équipe qu’il ne fallait surtout rien changer pour demain, quand se dérouleront les Libres 3 et les qualifications.

Bien entendu, Ocon travaillera un peu sur ses réglages mais il faudra garder la compétitivité affichée ce jour pour s’élance au plus haut sur la grille demain.

"C’était une très bonne journée, j’en suis très content. C’était probablement notre meilleur vendredi de l’année. Il faut attendre la suite et continuer à attaquer. La voiture était super !"

"Comme vous le savez, avec l’équilibre et la bonne adhérence que nous avions aujourd’hui, beaucoup de choses changent généralement du jour au lendemain. Ce soir, l’équipe doit conserver le maximum de ce que nous avions aujourd’hui et apporter de petits changements pour demain."

Oliver Bearman, 12e chrono, était aussi satisfait même s’il a souffert d’une EL2 perturbée par de nombreux incidents.

"La voiture semble bonne, on a connu une bonne journée. Les EL1 étaient plus difficiles pour moi car j’ai dû apprendre le circuit, mais on a eu plus de rythme en EL2 et j’ai pu tirer davantage de rythme de la voiture donc c’était une bonne première journée."

"C’était difficile, on aurait aimé avoir plus de roulage avec beaucoup de carburant. Mais c’est difficile de trouver son rythme en ayant autant d’interruptions. Quand le dernier drapeau rouge est tombé, il restait 15 minutes et on s’est concentrés sur les relais rapides, c’était la bonne solution et tout le monde l’a fait."