Sainz est ’compétitif’ à Singapour, Albon aurait dû ’rester à la maison’

Williams F1 a connu une journée difficile mais malgré tout encourageante avec la huitième place de Carlos Sainz pour finir la journée, et une bonne première séance du jour pour l’Espagnol au Grand Prix de Singapour.

La FW47 semble fonctionner correctement et le pilote qui a signé son premier podium pour l’équipe il y a deux semaines tire un bilan globalement positif de cette première journée dans la Cité-Etat.

"Nous avons été relativement compétitifs toute la journée. Lors des EL2, nous avons opté pour un réglage différent et j’ai eu un peu plus de mal, nous allons donc examiner cela. Nous avons du travail à faire, les qualifications sont cruciales ici, nous devons donc faire les bons choix ce soir" a déclaré Sainz.

Alex Albon était frustré après une panne mécanique dans la première séance et des EL2 particulièrement chaotiques, et il révèle que sa journée n’a servi à rien à titre personnel.

"Un de nos pires vendredis de la saison, beaucoup de drapeaux rouges, de drapeaux jaunes, je n’ai pas vraiment fait de tour. J’ai l’impression que rester à la maison aujourd’hui et ne venir que demain aurait été plus sage. Mais on fera avec ce qu’on a" a déclaré Albon.

"Sur 95 % des circuits, ce ne serait pas un problème. Mais ce circuit est tellement difficile, et les pneus ont une fenêtre de fonctionnement si petite, on n’arrive pas à apprendre des choses sur deux tours consécutifs."

"On essaiera d’apprendre de la voiture, Carlos a eu une bonne journée. On a fait beaucoup de tests sur la voiture, et sur d’autres choses, donc on devra voir si ce qu’on a essayé peut nous permettre de remettre la voiture dans une bonne dynamique, on se reposera et on y retournera demain."