Bearman juge ’douloureux’ de voir Haas F1 lutter avec Aston Martin

Oliver Bearman a révélé l’ampleur de sa déception de voir Haas F1 se battre contre Aston Martin en Hongrie, alors qu’il jouait le top 10 en qualifications et en course en début d’année. Le pilote de l’équipe américaine s’est qualifié derrière Fernando Alonso sur le Hungaroring, et a terminé dernier, tandis que son équipier Esteban Ocon a franchi la ligne d’arrivée nettement derrière Alonso et Lance Stroll.

Aston Martin a rejoint la bataille du peloton en apportant un package d’évolutions important sur l’AMR26, alors que Haas n’amène pas beaucoup de nouveautés, ce qui fait monter la frustration dans le team.

"C’est vraiment douloureux" a-t-il déclaré. "Cela montre que nous nous battons et que nous galérons vraiment en ce moment. Mais en même temps, c’est probablement le circuit qui leur convenait le mieux avec la plus courte ligne droite."

"Donc je ne pense pas que cela restera comme ça pour toujours. Mais cela reste un rappel pour nous que nous devons élever notre niveau de jeu. Mais oui, ça a été un week-end difficile, mais nous ne devrions pas nous battre avec Aston."

Franco Colapinto a également averti qu’Aston Martin a énormément progressé, lui aussi ayant terminé derrière Alonso et Stroll avec son Alpine.

"Ils ont l’air vraiment forts dans les virages. Dans les lignes droites, ils sont vraiment lents et ils perdent beaucoup de temps au tour, mais dans les virages, ils sont définitivement beaucoup plus rapides que nous. Cela montre que nous pouvons faire un grand pas en avant, et espérons qu’avec nos améliorations à Zandvoort viendra un grand pas."

Après un début d’année solide, Haas a glissé dans la hiérarchie. Considérée comme la seule équipe fonctionnant en dessous du niveau du plafond budgétaire, l’écurie n’a pas été en mesure de suivre le rythme des améliorations de ses rivales.

Ayant terminé dernier des pilotes classés et avec deux tours de retard en Hongrie, Bearman s’est dédouané du résultat décevant : "Nous voyons que la voiture ne fonctionne pas comme elle le devrait, et oui, j’ai le sentiment d’avoir fait du bon travail."

"J’ai fait de mon mieux et j’ai essayé de tirer le maximum de la voiture, mais le ressenti n’a rien eu à voir avec ce que j’avais à Spa, et nous mesurons de grands deltas en termes de charge par rapport à cet événement et par rapport à l’autre voiture. Donc oui, c’est la voiture."

"Ca a été un week-end horrible, horrible, et c’est juste le signe d’à quel point nous sommes mauvais en termes d’inconsistance, parce que si ce n’est pas moi, ce qui a été le cas ce week-end, et peut-être un ou deux autres, c’est la voiture d’Esteban à laquelle il manque soudainement 10, 15 points de charge."

"Donc, vous espérez un peu être du bon côté, et si vous l’êtes, vous pouvez passer un week-end correct, et si vous ne l’êtes pas, vous allez en passer un très, très long. Nous en avons eu un long."

Les problèmes de Bearman ont été aggravés par le fait qu’il avait laissé la place à Ryo Hirakawa, le réserviste de Haas, au moment des EL1 vendredi, compromettant sa préparation.

"Le vendredi a été totalement improductif pour nous. Je n’ai pas roulé en EL1 et ensuite, en EL2, j’avais hâte de continuer là où nous nous étions vraiment arrêtés à Spa. Mais vraiment, j’ai eu l’impression que nous sommes revenus deux ou trois courses en arrière, là où l’équilibre tout au long du virage était vraiment mauvais."

"Je ne pouvais tout simplement trouver aucune confiance avec la voiture, je ne pouvais pas attaquer, ça décrochait tout le temps à l’entrée. Et surtout sur ce circuit, c’est un énorme effet boule de neige quand vous avez cette limitation d’équilibre de la voiture."