Bearman a ’une énorme confiance’ en son potentiel en voyant Antonelli briller

Oliver Bearman a déclaré que voir son ancien rival et équipier des formules de promotion Andrea Kimi Antonelli s’épanouir à l’avant de la grille de Formule 1 lui donne confiance et envie pour son avenir. Le pilote Haas F1 peine un peu plus que l’Italien, du fait d’une voiture qui ne cesse de perdre en performance depuis le début de saison, alors qu’il jouait les top 5 et top 10 en début d’année.

Face au succès de son ancien partenaire de garage, il est maintenant convaincu qu’il a simplement besoin de la bonne voiture pour se battre à l’avant, et qu’il pourra avoir une réussite similaire.

"J’en tire une énorme confiance, et c’est probablement pour cela que je peux bien dormir la nuit" a expliqué Bearman dans le podcast Beyond The Grid. "Savoir que Kimi, et même Isack, vous savez, ce sont des gars qui réalisent d’incroyables performances dans des voitures qui sont aussi très rapides."

"Cela me prouve que j’ai ce qu’il faut parce que j’ai affronté ces gars tout au long de ma carrière junior et que je me suis positionné de manière positive par rapport à eux. Cela me dit que ce n’est qu’une question de temps. Je ne suis pas pressé, mais quand j’aurai la voiture capable de gagner des courses, je vais gagner des courses."

Le Britannique avait notamment fait une très belle première course sous les couleurs de Ferrari, et il est convaincu qu’il pourrait faire la même chose s’il était titulaire au sein de la Scuderia ou dans un top team.

"Pour moi, l’objectif porte purement sur la performance personnelle, parce que je ne contrôle pas la vitesse de nos concurrents, et nous ne contrôlons pas vraiment non plus notre propre vitesse à certains moments."

Avant l’été, Bearman a fait un roulage dans la Lotus de 1985, qui avait amené à Ayrton Senna sa première victoire, et il a été ému aux larmes après cette séance à Silverstone, alors qu’il était accompagné de son père et sa petite amie, aux côtés du mécanicien d’origine de Senna, présent ce jour-là.

"Je pense que c’était un mélange de choses. Eh bien, le plus important était que c’était le châssis exact avec lequel Ayrton a remporté sa toute première course. Pour moi, Ayrton Senna, je n’ai jamais pu le voir courir en direct, bien sûr."

"Mais c’est quelqu’un que tout le monde considérait comme le meilleur absolu, et ce fut un jour si tragique en 1994. Pour moi, piloter sa toute première voiture avec son mécanicien qui faisait tourner la voiture. Son ingénieur était là ce jour-là avec moi à Silverstone."

"C’était juste un moment tellement émouvant pour moi, de le partager avec mon père et ma petite amie, qui m’ont accompagné tout au long de ces étapes majeures, et en connaissant l’histoire d’Ayrton, sa carrière incroyable et sa fin tragique. C’était un moment très puissant pour moi."

"Je savais que je serais très ému parce qu’avec ce genre de choses, je ne peux parfois vraiment pas contrôler ces émotions. Dès que mon manager m’a dit ce que j’allais faire, c’est-à-dire un mois plus tôt, je savais que ce allait être une journée vraiment puissante. Piloter la voiture a été vraiment l’un des meilleurs jours de ma vie, et ces émotions m’ont frappé très fort après."

Le pilote Haas avait reçu des ordres stricts de ne faire que trois tours pour préserver le moteur, mais il a réussi à en ajouter un à son total : "Ils ont dit ’OK, quand tu vois la voiture caméra, parce qu’il y avait une voiture caméra sur la piste, quand tu la vois à la sortie de Maggotts et Becketts, cale-toi juste derrière et suis-la pour rentrer aux stands’."

"Mais je me souviens m’être dit ’oh, je ne peux pas m’arrêter maintenant. Je viens juste de commencer’. Alors, je me souviens avoir fait un tour de plus. Je suis passé devant la voiture caméra à fond. Tout le mur des stands ne regardait plus parce qu’ils s’attendaient à ce que je rentre aux stands, et je suis repassé en trombe pour un tour de plus, et c’était un vrai tour d’honneur."

"J’ai vraiment apprécié. Et je me souviens d’être rentré ; il y avait un peu de fumée qui sortait des freins parce que j’avais vraiment, vraiment attaqué dans le dernier tour. C’était super amusant."