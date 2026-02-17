Ocon : un mauvais départ fera ’tout perdre’ avec les nouvelles F1

Le sujet des départs est complexe pour cette année, avec des monoplaces différentes à exploiter. Les F1 2026 pourraient nécessiter davantage de temps de préparation, ce qui fait débat en matière de sécurité, et d’équité car Ferrari aurait trouvé une solution spécifique.

Selon certaines informations, le moteur de la Scuderia peut fonctionner sur des rapports de vitesse plus élevés que ceux des autres constructeurs, peut-être grâce à un turbo plus petit, ce qui lui permet d’atteindre sa configuration idéale plus rapidement.

Cependant, bien que la Haas VF-26 soit propulsée par un moteur Ferrari, l’écurie américaine ne rencontre pas le même succès lors de ses départs. Esteban Ocon confirme que le sujet est abordé en interne.

"Nous travaillons évidemment sur ce point avec l’équipe" a confié Ocon. "Il est clair que le temps de réponse du turbo est un sujet majeur. Mais nous devons nous adapter au règlement en vigueur."

"Et je pense qu’il ne serait pas idéal que le top 3 doive attendre 1mn30 jusqu’à ce que toutes les voitures soient immobilisées, pour ensuite se retrouver avec des pneus froids au premier virage."

"Je pense que nous allons voir beaucoup plus de difficultés lors des départs, et bien plus de différences par rapport aux années précédentes. Avant, un mauvais départ signifiait perdre une ou deux positions sur la grille ; maintenant, vous pourriez tout perdre."

"Nous progressons donc étape par étape. C’est encore le début, et malheureusement, ce n’est pas non plus le meilleur circuit pour effectuer des départs, car l’adhérence est très faible. C’est intéressant."

"Ce n’est pas comme les anciennes voitures de rallye ou les voitures d’autrefois avec des turbos simples où l’on pouvait faire monter le régime assez facilement. Ce que nous faisons en tant que pilotes n’a pas beaucoup d’influence là-dessus. C’est très étrange, mais je pense que c’est la même chose pour nous tous."

Son directeur, Ayao Komatsu, s’est également exprimé sur le sujet, qui sera à l’ordre du jour de la réunion de la Commission F1 plus tard cette semaine. Il semblerait qu’une modification de la procédure des feux de départ soit en discussion.

"Concernant le départ, oui. Le départ est définitivement un défi. Donc oui, je pense qu’il faut absolument se pencher sur la question. Je suis sûr que nous l’examinerons avant Melbourne" a déclaré Komatsu.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que les pilotes doivent faire monter le moteur en régime pendant 10 secondes avant de pouvoir s’élancer, le Japonais a été formel : "Oui, pas exactement ce nombre de secondes, mais ce n’est absolument pas une surprise totale."

"Nous en avons discuté l’année dernière, mais bien sûr, nous ne savions pas précisément à quoi nous aurions affaire. Mais oui, ce n’est pas une surprise totale. Mais je pense qu’il est important d’avoir une réglementation qui permette à tout le monde de prendre un départ correct, afin que les fans voient et comprennent qu’il s’agit d’une course normale."