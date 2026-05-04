Départs ratés et évolutions à venir : Mercedes F1 doit se reprendre au Canada

Kimi Antonelli continue d’impressionner le paddock et d’écrire l’histoire de la Formule 1. À seulement 19 ans, le pilote Mercedes est devenu le premier à convertir ses trois premières pole positions en autant de victoires, prenant par la même occasion les commandes du championnat avec 20 points d’avance sur son coéquipier George Russell.

Une ascension fulgurante saluée au plus haut niveau de la discipline, notamment par Stefano Domenicali.

"Grand Prix après Grand Prix, Kimi prouve sa valeur," a déclaré le PDG de la F1. "Le plus impressionnant, c’est qu’il en prend de plus en plus conscience. Et plus on monte haut, plus l’air se raréfie, plus il faut savoir comment respirer."

Ce succès prend d’autant plus de relief qu’il a été acquis dans un contexte de concurrence accrue, notamment face à une écurie McLaren revenue en force à Miami grâce à un important paquet d’évolutions. La presse italienne n’a pas manqué de souligner la performance du jeune prodige.

"Kimi a réalisé un exploit brillant, comme les plus grands : gagner sans avoir la voiture la plus rapide," a écrit La Gazzetta dello Sport. "Car ce week-end a marqué le retour de McLaren."

Un constat partagé en interne chez Mercedes F1, où Toto Wolff reconnaît que son équipe n’était pas au niveau de ses rivaux en Floride sur le plan des évolutions.

"La voiture n’était pas au même niveau d’évolutions que, peut-être, les McLaren," a admis le directeur de l’écurie.

Mais Mercedes compte bien réagir dès la prochaine manche, avec une évolution majeure attendue au Grand Prix du Canada.

"Une mise à jour importante arrive au Canada. Nous devons nous assurer qu’elle fonctionne. Sur le papier, il est toujours facile de dire : ’nous serons encore plus rapides’. Mais cela doit se vérifier en piste."

"Parfois, les évolutions ne se traduisent pas au chronomètre, donc il faut le prouver. J’espère que ce sera le cas. Ce sera une saison de développement. Jusqu’où peut-on aller ? Sommes-nous limités par le plafond budgétaire ? Beaucoup de facteurs entrent en jeu."

En parallèle, le patron de Mercedes n’a pas éludé les difficultés rencontrées par l’équipe lors des départs, un point noir récurrent depuis le début de saison.

"C’est inacceptable si l’on veut gagner un championnat du monde. Il faut réussir les départs," a-t-il reconnu.

"C’est entièrement de la responsabilité de l’équipe. Ce n’est pas la faute des pilotes, c’est la nôtre. Les deux pilotes en pâtissent, et ce n’est pas acceptable. Nous devons régler cela en tant qu’équipe."

Du côté de McLaren, Zak Brown se montre tout aussi lucide sur l’intensité de la bataille technique qui s’annonce, alors que chaque écurie prépare déjà ses prochaines évolutions.

"Bien sûr, il y a encore des évolutions à venir. Mais malheureusement, les autres feront la même chose. Mercedes n’a pas encore apporté d’évolutions notables, donc nous verrons ce qu’ils vont proposer. Nous avons également des choses en réserve pour Montréal comme vous le savez."