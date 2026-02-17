’Tout devient du bonus’ : pourquoi Norris va être ’redoutable’ en 2026

Jenson Button s’attend à voir Lando Norris prendre une autre dimension cette année. Selon lui, le pilote McLaren F1 va avoir une confiance totale après son titre mondial en 2025, et il sera très à l’aise pour être performant.

Le champion du monde 2009 pense également que l’arrivée d’une nouvelle réglementation est parfaite pour Norris, qui va pouvoir se pencher sur un nouveau défi et éviter d’être trop complaisant avec lui-même.

"Ce n’est pas dur de repartir, mais on a besoin d’un nouveau défi" a déclaré Button. "Et c’est précisément ce qu’apporte ce changement de règlement. On arrive avec de l’assurance. On sait qu’on peut le faire, on l’a déjà fait. Tout ce qui suit un titre de champion du monde devient du plaisir."

"C’est du bonus. En abordant une saison avec cet état d’esprit, il va être une force redoutable. Je le pense vraiment. Ce sera difficile pour Oscar [Piastri] de s’aligner face à une telle force. Je sais d’expérience que c’est un défi, même quand on sort d’une note positive."

Button a ensuite été le coéquipier de Lewis Hamilton chez McLaren. Bien que son ancien patron, Ross Brawn, lui ait déconseillé de rejoindre l’écurie de Woking, le Britannique avait savouré le défi de battre Hamilton avec la même machine.

"Oui, j’ai été le coéquipier de Lewis pendant trois ans. Quand j’ai quitté Brawn en 2009 en tant que champion du monde, je me suis dit ’J’ai besoin d’un nouveau défi", et ce défi, c’était de me mesurer à Lewis Hamilton."

"Ross Brawn m’a même dit ’Tu fais une erreur.’ Alors j’y suis allé à fond, et j’ai vraiment apprécié notre collaboration. Je pense que gagner une course et battre Lewis Hamilton dans la même voiture, c’était presque comme gagner un championnat du monde."

"Cela n’est pas arrivé assez souvent, mais c’était très spécial. J’ai énormément de respect pour lui, tout comme pour Fernando Alonso avec qui j’ai couru pendant deux ans. Voir leur façon de travailler en coulisses, et pas seulement dans la voiture, est vraiment impressionnant."

Button a pris sa retraite sportive à la fin de l’année 2025 après avoir couru en WEC pour boucler sa carrière, et avoir notamment disputé les 24 Heures du Mans. Il explique pourquoi il pense avoir assez roulé pour prendre sa retraite.

"J’ai quitté la F1 en 2016. J’avais 36 ans et je me disais ’je me considère comme un pilote de course, pas seulement un pilote de F1’. Je suis donc parti courir au Japon. J’ai fait du WEC, des courses de 24 heures."

"J’ai couru sur terre au Baja, en NASCAR... J’ai eu une carrière incroyable. J’ai été très, très chanceux. Il était temps de raccrocher les gants, de passer plus de temps avec ma famille, et j’ai aussi désormais plus de temps à consacrer à la F1."