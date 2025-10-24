’Ce n’est pas mon problème’ : Verstappen ne compte pas sur les consignes de McLaren F1 pour l’aider

Max Verstappen a assuré ne pas s’être attardé sur la question de savoir si les consignes internes chez McLaren F1 pourraient lui offrir un avantage dans la course au titre mondial. Malgré la menace grandissante que représente Verstappen, McLaren a maintenu sa politique de neutralité entre ses deux pilotes.

Vainqueur à Austin le week-end dernier pour la troisième fois en quatre courses, le pilote Red Bull a reconnu entrevoir désormais la possibilité d’un spectaculaire retournement de situation pour conserver son titre mondial.

Après Austin, l’écurie de Woking est même revenue sur les sanctions infligées à Norris après son accrochage avec Piastri au départ du Grand Prix de Singapour. Interrogé sur la situation, Verstappen a rejeté l’idée que cela puisse constituer pour lui un avantage, même psychologique.

"Ce n’est pas vraiment mon problème, non ? Je pense qu’en tant qu’équipe, ils décident de ce qu’ils veulent faire, avec leurs règles" a déclaré Verstappen. "Je me concentre simplement sur mes propres performances."

"Et pour moi, ce qui est le plus important, c’est d’avoir une voiture compétitive. Si nous avons une voiture compétitive et une chance de les battre, nous le ferons. C’est la seule chose sur laquelle je me concentre."

En quête d’un cinquième titre consécutif, Verstappen a précisé qu’il ne comptait pas changer sa manière d’aborder les cinq dernières courses du calendrier : "Je pense que c’est toujours la même chose. Au pire, je termine troisième, non ? Donc rien ne change vraiment."

"Je veux simplement essayer de gagner des courses jusqu’à la fin de la saison. J’espère que ce sera possible chaque week-end, mais pour le moment, c’est impossible à savoir. Nous sommes sur une bonne dynamique et nous savons aussi, en tant qu’équipe, qu’il faut être parfait jusqu’à la fin pour avoir une chance."

"Si ça marche, alors oui, ce serait un retour incroyable. Si ça ne marche pas, on continue simplement. On pourra être fiers de la fin de saison que nous aurons réalisée et de la remontée en performance, mais nous nous en préoccuperons à Abu Dhabi."

Le quadruple champion du monde a également rejeté l’idée que le fait d’être désormais le chasseur, plutôt que celui qu’on poursuit, puisse expliquer sa forme actuelle. Cependant, il estime que l’expérience de Red Bull dans les batailles serrées pour le titre pourrait jouer en sa faveur face à McLaren.

"Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, naturellement, je veux gagner. Je veux remporter le championnat. Et bien sûr, j’ai déjà remporté des championnats très tard, d’autres très tôt. Celui-ci, bien sûr, est très différent, car je pense que pendant la majeure partie de la saison, ça a été beaucoup plus difficile pour nous."

"Pour être honnête, le fait d’être encore dans la course est très surprenant, mais je le prends. Et maintenant, comme je l’ai déjà dit, nous devons être parfaits. Mais pour moi, c’est une pression positive. J’adore ce que je fais. Si la voiture est compétitive, c’est bien mieux de courir dans ces conditions que lorsqu’elle ne l’est pas."

"Donc oui, à chaque course, je sais que jusqu’à la fin, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre malchance ou erreur. Mais cette équipe, je pense, a déjà montré par le passé que nous savons très bien performer sous pression. Et c’est ce que nous allons continuer à faire jusqu’à la fin."