Leclerc continue à soutenir Ferrari malgré les moqueries et les rumeurs

Charles Leclerc insiste sur le fait que Ferrari dispose des bonnes personnes malgré une nouvelle saison décevante qui a fait de l’écurie de Maranello la risée des réseaux sociaux ces derniers temps.

Bien que Leclerc soit monté sur le podium à Austin, une série d’occasions manquées a vu la Scuderia glisser derrière ses rivaux, tant en termes de rythme que de résultats, provoquant une avalanche de mèmes moquant la saison de Ferrari et des spéculations selon lesquelles l’écurie aurait besoin d’un remaniement.

"C’est comme ça," a répondu Leclerc aux médias à Mexico.

"Je suis dans l’équipe depuis 2019 et je sais que ce genre de moqueries ou de rumeurs est toujours exagéré. Est-ce que j’apprécie cela ? Non, bien sûr que non. Je pense que personne dans l’équipe n’apprécie cela. Nous préférerions nous concentrer sur ce qui est le plus important pour nous. Mais c’est ainsi."

"Ferrari est très spéciale, car chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, cela prend des proportions incroyables. Mais cela vaut également dans le sens inverse, et cela rend plus difficile la gestion de ces hauts et ces bas lorsque vous pilotez pour une équipe comme Ferrari."

"C’est aussi ce qui la rend spéciale, et nous devons veiller à ce que ce genre de choses ne nous affecte pas. Je ne pense pas que cela ait été le cas, car nous avons passé un excellent week-end à Austin, compte tenu de tout ce qui se passait autour de l’équipe, ce qui n’était pas facile."

"Nous avons fait du bon travail en tant qu’équipe pour y parvenir, et nous devons continuer ainsi."

Le Monégasque affirme que la solution se trouve en interne.

"Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Mais je pense que les bonnes personnes sont aux bons endroits. Cela me donne confiance en l’avenir."

"Je connais les gens et je sais à quel point nous travaillons dur pour améliorer nos processus et nos méthodes de travail. De nouvelles personnes rejoignent également l’équipe, apportant une perspective nouvelle et des approches différentes, ce qui me rend très optimiste pour l’avenir."

Leclerc a convenu que 2026, année où entreront en vigueur les nouvelles réglementations radicales de la Formule 1, doivent marquer un tournant décisif pour Ferrari.

"L’année prochaine sera un tournant très important. Mais je suis optimiste car je connais l’équipe, je connais les gens et je sais que nous allons dans la bonne direction."

Il attribue le récent déclin de Ferrari au fait que les autres équipes ont continué à se développer alors que Maranello a suspendu ses mises à jour.

"Certains de nos concurrents ont gagné un peu plus de vitesse grâce à des mises à niveau récentes, mais c’était prévisible. Nous n’avons introduit aucun nouveau composant, contrairement à d’autres. C’est un choix, qui, je l’espère, portera ses fruits au début de l’année prochaine. Nous savons ce que nous devons faire, et je pense que les décisions que nous prenons aujourd’hui nous permettront de revenir dans la course à la victoire."

Leclerc a également déclaré que l’amélioration des performances de Ferrari à Austin était due à des ajustements subtils de réglages plutôt qu’à des changements majeurs.

"Nous n’avons certainement pas complètement revu la voiture. En fin de compte, il s’agissait simplement de petits changements dans la configuration et la façon dont nous chauffons les pneus, qui, nous le savons, sont très sensibles cette année."

Il a également salué la stratégie de course créative de l’équipe, qui a pris le départ avec des pneus tendres.

"Sur la grille de départ, j’ai découvert que j’étais le seul parmi les pilotes de tête à les utiliser. À ce moment-là, je me suis demandé si ce n’était pas une mauvaise décision. Cela s’est avéré être le bon choix, et je suis heureux de savoir que nous étions les seuls à avoir pensé à cette stratégie. C’est ainsi que l’on fait la différence."