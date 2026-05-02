Audi F1 manque la SQ3 mais Bortoleto relativise sa ’déception’

Audi F1 a encore manqué de peu le top 10, ce vendredi à Miami à l’occasion de la Qualification Sprint. C’est devenu un running gag en ce début de saison, avec les nombreuses 11e places de l’équipe, et Gabriel Bortoleto a signé ce résultat.

Il s’élancera donc en sixième ligne, mais ne veut pas laisser la déception prendre le pas sur le fait que ses performances ont été bonnes en dépit d’une préparation difficile.

"Je suis un peu déçu qu’on ne passe pas, c’était très proche pour passer en SQ3, il y a eu quelques petites choses ici et là, mais c’est pareil pour tout le monde, on peut tous trouver un peu de temps" a déclaré le Brésilien.

"Je suis déçu mais en même temps heureux car les EL ont été très difficiles, avec beaucoup de problèmes, j’ai passé 30 minutes bloqué dans le garage, et quand la voiture roulait, elle n’était pas configurée, donc c’était un bon travail."

Nico Hülkenberg sera 12e sur la grille ce samedi, et il n’est pas frustré : "Je ne savais pas à quoi m’attendre ! Ce n’est pas très différent de là où nous avons laissé les choses. Une séance plus ou moins propre, et qui reflète là où nous sommes."

"Tout est à jouer, notre rythme de course est plutôt solide, on gère généralement bien la dégradation, ce sera la première course chaude, on ne sait pas encore pour dimanche, mais ce sera le cas [au Sprint], donc tout reste à jouer."