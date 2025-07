Ocon ’savoure’ une cinquième place qui ’veut dire beaucoup’ à Spa

Esteban Ocon a réalisé une des plus belles performances de la journée au Grand Prix de Belgique. Le pilote Haas F1 a signé le cinquième chrono de la Qualification Sprint et se félicite d’avoir réussi une telle performance, en ayant une aisance au volant qu’il n’avait pas eue depuis le début de saison.

"Vraiment top. Honnêtement, je n’avais pas eu un feeling comme ça avec la voiture depuis très longtemps, et c’est bien de l’avoir sur un circuit comme celui-là où il faut se sentir en confiance" a déclaré Ocon à Canal+ après le Shootout.

"L’équipe a super bien bossé. On a eu deux semaines pour voir ce qui n’allait pas à Silverstone et on arrive bien préparés avec tous les scénarios en tête. Il n’y a pas de points pour l’instant bien sûr, cette cinquième place ne vaut rien, mais elle veut quand même dire beaucoup. On progresse, on comprend et on ne l’a pas volée !"

"Ca montre notre niveau, à moi et Ollie. On se pousse depuis le début de saison, on est très proches en qualifs et en course, on a optimisé jusqu’ici, mais ce serait bien d’optimiser de plus gros points ! On va voir ce qu’on peut faire demain mais on va savourer ce soir."

Oliver Bearman complète le beau résultat de l’équipe américaine avec la septième place : "Je dirais qu’on avait le choix d’utiliser le dur et le tendre, ou le medium et le tendre, et on a décidé du medium car il y a deux composés entre le dur et le medium car cela aurait rendu difficile la préparation de la qualification."

"Je n’avais pas fait de tour complet en tendres en essais libres mais je savais qu’on avait du rythme. Je suis heureux pour toute l’équipe, on met les deux voitures dans le top 10, Esteban a fait un super travail et c’est génial. Nous étions en Q3 à Silverstone, c’est encore le cas ici, donc j’espère qu’on pourra continuer."