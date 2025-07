Williams F1 continue à enchaîner les problèmes mécaniques

Les ennuis mécaniques de Williams F1 ne semblent pas vouloir se calmer, malgré les mesures prises annoncées récemment par le directeur, James Vowles. Carlos Sainz a vu sa journée raccourcie alors qu’il n’y avait qu’une séance libre en ce premier jour de Grand Prix de Belgique.

Malgré cela, le pilote espagnol a su tirer parti des performances de sa FW47 évoluée, et il a signé le sixième temps pour la grille de départ du Sprint, qui se déroulera demain à 12h00.

"On semble toujours se compliquer la vie, mais on a fait en sorte que tout se mette en place et c’était un beau retournement de situation après avoir manqué la moitié de la séance d’essais libres, puis on a réussi à passer en SQ1 et à faire un bon tour en tendres à la fin" a déclaré Sainz.

"Quand tout se passe normalement, on semble avoir un bon rythme, comme ça a été toute la saison. Quand tout est sous notre contrôle, le rythme est là, les chronos sont là, donc on espère une journée propre demain."

"On a apporté une évolution pour cette course, je ne sais pas exactement ce que ça apporte à la voiture, on n’était pas parfaitement dans la bonne fenêtre en libres, mais c’était mieux en Qualif Sprint."

"On apprend vite, vu que c’est un week-end Sprint et qu’on a un nouveau package. C’est mon premier week-end avec Williams à Spa, c’est différent de ce que c’était chez Ferrari donc je dois encore apprendre."

Mais le problème a été pire pour Alex Albon a été éliminé en SQ1, lui aussi à cause d’un problème mécanique qui va surement avoir des conséquences pour lui : "Nous avons un problème de moteur sur notre voiture. Nous l’avons eu lors des essais libres, puis nous avons pensé l’avoir réparé pour la qualification, mais ce n’était pas le cas."

"Nous perdions beaucoup de temps au tour dans toutes les lignes droites, nous devons donc corriger cela. C’est un problème fondamental. Il faudra soit changer le bloc propulseur, soit faire autre chose. Nous allons donc aller au fond du problème, et nous espérons parvenir à ce que ça aille mieux après."

Faisant écho à la sixième place de Sainz, il confirme que la Williams FW47 est performante sur le tracé belge : "En essais libres, nous étions troisièmes dans le deuxième secteur. Nous étions également plutôt bons dans le secteur 2 lors des qualifications."

"C’est là où se trouvent tous les virages. Mais nous avons juste un problème : nos moteurs étaient très lents dans les secteurs 1 et 3. Je pense que tout va bien, nous avons une bonne voiture, nous devons juste régler ce problème."