Dixième, Bortoleto pense qu’il aurait pu être ’encore plus’ rapide

Gabriel Bortoleto a atteint la SQ3 du Grand Prix de Belgique et il sera dixième au départ du Sprint demain. Le pilote Sauber F1 se félicite d’avoir réussi une telle performance, et il révèle qu’il aurait pu faire encore mieux que son résultat du jour. Il espère désormais confirmer ces performances en course.

"Je suis vraiment heureux d’avoir réussi à me qualifier pour la SQ3 aujourd’hui. Bien sûr, il s’agit d’une Qualification Sprint, mais le sentiment d’avoir réussi est toujours agréable. La voiture m’a semblé solide tout au long de la séance – j’ai même l’impression que j’aurais pu tirer encore un peu plus de la SQ3" a déclaré Bortoleto.

"Mais dans l’ensemble, ce fut une bonne performance en qualification, et entrer dans le top 10 est toujours encourageant. La voiture semble performante, nous verrons donc demain comment se déroulera la course. Si nous mettons tout en œuvre, nous devrions pouvoir nous battre pour les mêmes positions lors des prochaines sessions."

Nico Hülkenberg a été éliminé en SQ1 et il continue à avoir plus de difficultés avec ce format, alors qu’il se montre souvent à son, avantage en course : "Les qualifications sprint présentent toujours des défis particuliers : format court, un seul train de pneus, et tout se joue lors du premier tour."

"Malheureusement, le premier tour ne s’est pas déroulé comme prévu. Lors de la deuxième tentative, j’ai été gêné par le trafic à la fin du tour de chauffe et j’ai fini par suivre de près Liam, ce qui a compromis mon tour. Les pneus ne semblaient pas non plus optimaux à ce moment-là, donc dans l’ensemble, cela n’a tout simplement pas suffi."

"Il y a du travail à faire avant les qualifications de demain pour la course. Nous avons apporté quelques modifications aujourd’hui après les essais qui nous ont mis sur la bonne voie, mais il y a encore du potentiel à exploiter dans la voiture. Nous allons analyser les données et essayer de tirer le meilleur parti du Sprint."