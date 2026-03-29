Ocon marque son premier point de la saison malgré une malchance ’embêtante’ à Suzuka
Un mauvais timing de neutralisation qui lui coûte au moins une place
Esteban Ocon a marqué son premier point de la saison en terminant dixième du Grand Prix du Japon. Le pilote Haas F1 a disputé une course d’attaque, remontant dans la première partie de course avant de perdre du temps au moment de la voiture de sécurité déployée après l’accident d’Oliver Bearman.
Le Français a ensuite été coincé derrière Liam Lawson, qui l’a devancé sous le drapeau à damier, mais c’est un premier point mérité après deux courses malchanceuses pour lancer la saison.
"C’était une bonne première partie de course, j’ai essayé de suivre Max sur le début de course, j’ai réussi à remonter et dépasser quelques voitures, on était bien positionné mais la Safety Car n’est pas venue au bon moment. Trois fois sur trois courses, le mauvais timing pour moi !" a déclaré Ocon.
"Je suis content qu’Ollie aille bien. Mais c’est embêtant comme timing car trois tours avant ou trois tours après ça change toute la course. Je ressors coincé derrière Liam et je ne suis pas dans la bataille avec Pierre et Max, car je pense qu’on aurait pu les tenir. On a maximisé le rythme et j’espère qu’on va progresser."
Désormais, la Formule 1 n’aura pas de week-end de compétition jusqu’à début mai après l’annulation de deux Grands Prix, et Ocon veut en profiter pour se refaire un capital énergie, car il est fatigué après ces trois premières courses intenses.
"Ca va faire du bien pour tout le monde d’analyser ces premières courses, ce qui a été bien et moins bien. On va essayer d’avoir des nouveautés sur la voiture, et pour nous, se remplumer un peu et reprendre d’énergie. On n’aime pas les circonstances dans lesquelles ce break arrive, mais il arrive au bon moment."
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Haas F1
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