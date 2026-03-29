Gasly a résisté à ’beaucoup de pression’ de Verstappen pour terminer septième au Japon

Pierre Gasly continue son impressionnant début de saison, puisqu’il est encore entré dans les points en terminant septième du Grand Prix du Japon. Le pilote Alpine F1 permet à son équipe de passer cinquième au classement, à égalité de points avec Red Bull.

Une Red Bull qu’il a pu voir en gros plan dans son rétroviseur, puisque Max Verstappen l’a menacé tout au long de la course. Les deux pilotes se sont arrêtés en même temps sous régime de Safety Car et le Néerlandais a tout essayé pour lui prendre la septième position.

"Le rétroviseur était un peu petit pour que je voie toute sa voiture ! C’était une longue course avec beaucoup de pression. En début de course j’étais à l’aise avec les mediums, et on a beaucoup de Safety Car depuis le début de l’année donc je savais que ça allait arriver" a déclaré Gasly à Canal+.

"La deuxième partie de course était différente, il m’a mis beaucoup de pression tout au long de la course, il n’y avait pas de gestion avec les pneus et il est resté proche car il avait un peu plus de rythme avec les durs, mais j’ai réussi à le laisser derrière."

C’est la première fois de sa carrière que Gasly inscrit des points lors des trois premières courses de l’année, et il admet ne jamais avoir eu une monoplace aussi performante en début de saison dans sa carrière.

"Pour l’instant, c’est la meilleure voiture que j’ai eu dans ma carrière avec l’AlphaTauri de 2021. On a de très bonnes bases, on sait ce sur quoi on est limités mais on a un mois devant nous pour travailler avant Miami, c’est de bon augure."

"L’équipe a fait du bon travail, on a bien progressé tout au long du week-end, on a creusé un bel écart avec Lawson qui termine à 18 secondes derrière et je suis à 7 secondes de la Ferrari devant, donc si on continue à progresser on arrivera à accrocher le train devant."