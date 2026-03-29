Leclerc est heureux de monter sur le podium après ’une course amusante’ à Suzuka
Un peu de malchance mais des performances encourageants chez Ferrari
Charles Leclerc a connu une course agitée, mais il signe un podium au Grand Prix du Japon. Le pilote Ferrari se félicite d’un bon résultat mais il admet que cette troisième position n’a pas été simple à aller chercher à Suzuka, face aux Mercedes et McLaren.
Bien parti en deuxième place, il a d’abord été dépassé par les pilotes Mercedes, et a ensuite joué de malchance en perdant deux positions au profit d’Andrea Kimi Antonelli et Lewis Hamilton à cause du timing de la Safety Car.
"C’était un peu difficile, on a été un peu malchanceux avec la Safety Car et de ce moment, je savais que j’étais en retrait face à Kimi et Lewis" a déclaré Leclerc, qui a toutefois réussi à dépasser Lando Norris, George Russell et son propre équipier.
"Et de là, j’ai continué à attaquer et à gérer les pneus, et ce n’était pas un désavantage, les pneus étaient bons, mais on avait perdu des places. La course était amusante, je n’ai pas réussi à avoir Oscar mais c’était amusant."
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