Ocon : le week-end de Monaco est soit ’gratifiant’ soit ’terrible’

Esteban Ocon apprécie le circuit de Monaco et y a de beaux souvenirs, puisqu’il est monté sur le podium il y a deux ans lors de ce Grand Prix. Le pilote Haas F1 adore la proximité des rails et le besoin d’engagement pour les pilotes s’ils veulent réussir un bon tour en qualifications et garder un bon rythme sur le tracé.

"Monaco est une course que nous attendons tous en tant que pilotes. J’ai des souvenirs incroyables après être monté sur le podium en 2023, alors quand j’y vais, c’est toujours spécial" a déclaré Ocon.

"C’est aussi un peu une course à domicile parce que c’est un pays francophone et j’ai beaucoup de gens proches de mon cœur dans la région, donc c’est agréable de passer du temps là-bas et de courir dans ces rues, c’est un privilège."

"Une Formule 1 prend vraiment vie à Monaco, lorsque vous vous approchez des murs, votre temps au tour s’améliore et c’est un week-end gratifiant si vous faites du bon travail, un week-end terrible si vous n’en faites pas."

"Beaucoup de détails doivent être mis en place, et le samedi est toujours la clé, même si la course se fera en deux arrêts cette année, ce qui, je l’espère, ouvrira la voie à plus de courses. Le samedi - les qualifications - reste la clé et c’est là qu’il faut maximiser."

Oliver Bearman s’interroge sur les effets de la règle obligeant les pilotes à effectuer deux arrêts, ajoutée cette année en Principauté : "J’ai hâte d’être à Monaco cette semaine, car j’ai l’impression d’y vivre une course à domicile. C’est un événement très spécial qui a beaucoup d’histoire en Formule 1."

"Le circuit lui-même représente un défi incroyable pour les pilotes, car il est très difficile et nécessite une précision incroyable. Il est assez bosselé et à faible vitesse, ce qui pose de nouveaux défis à l’équipe d’ingénieurs, mais je suis impatient de m’y produire et j’espère que les fans l’apprécieront autant que nous."

"Le double arrêt va rendre les choses intéressantes, je ne sais pas encore comment cela va se passer, mais c’est un autre défi. Je pense que l’excitation de Monaco sera toujours le samedi avec les qualifications - je ne pense pas qu’on puisse s’en passer - mais je pense que la course sera assez intéressante cette année aussi."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, espère réussir à placer ses pilotes en confiance au volant de la VF-25 : "Monaco est toujours un événement spécial dans le calendrier de la Formule 1. La course dans les rues de Monte-Carlo est l’un des plus grands défis que les pilotes recherchent, et l’atmosphère est très spéciale."

"La confiance des pilotes est primordiale à Monaco, c’est pourquoi nous cherchons à fournir une plateforme stable et cohérente dès la première séance d’essais libres, afin que nos pilotes puissent gagner en confiance en vue de la très importante séance de qualification du samedi après-midi."

"Pour la course de cette année, nous avons un nouveau règlement sportif qui impose deux arrêts aux stands. Cela ajoutera quelques variations à la stratégie de course et rendra le dimanche après-midi plus excitant."