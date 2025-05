McLaren F1 arborera une livrée spéciale à Monaco et à Barcelone

McLaren F1 va arborer une livrée spéciale ce week-end à Monaco. Les changements sont subtils mais rendent hommage à la M7A, avec une découpe plus classique des couleurs entre l’orange et le noir, et des numéros cerclés de blanc.

C’est avec OKX, un de ses sponsors principaux, que l’équipe de Woking a décidé de créer cette livrée qui s’inspire de la Riviera, selon le communiqué de presse de l’équipe. La livrée et les combinaisons spéciales seront aussi utilisées en Espagne la semaine prochaine.

"Nous sommes toujours fiers de pouvoir célébrer notre héritage historique. Travailler avec OKX sur cette dernière amélioration de la livrée est un excellent moyen de célébrer non seulement cette histoire, mais aussi l’innovation et la nature avant-gardiste qui inspirent à la fois les marques McLaren et OKX. J’ai hâte de voir les voitures en piste lors des deux prochains week-ends de course" a déclaré Louise McEwen, directrice marketing de McLaren.

Lando Norris veut briller à Monaco ce week-end, à l’occasion de la huitième manche de la saison 2025. Le pilote britannique veut profiter de certains des progrès qu’il a effectués récemment pour signer un bon résultat.

"Je suis très impatient à l’idée d’être à Monaco ce week-end. C’est un endroit qui a connu tant de moments spéciaux au fil des ans, c’est donc toujours formidable d’y courir" a déclaré Norris. "J’ai continué à travailler dur avec l’équipe avant ce week-end pour nous mettre dans la meilleure position possible afin d’évoluer sur les points positifs des dernières courses."

Oscar Piastri avait terminé deuxième derrière Charles Leclerc l’an dernier en Principauté, et il vise un nouveau bon résultat : "Monaco a été un très bon week-end pour moi l’année dernière et c’est un circuit sur lequel j’ai obtenu de bons résultats tout au long de ma carrière en formules de promotion."

L’ambiance de Monaco et le prestige de la course le motivent encore plus : "C’est toujours l’un des temps forts du calendrier et j’aborde cette course déterminé, affamé et pleinement concentré sur le défi unique que représentent les célèbres rues de Monaco."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, se méfie de la proximité des rivaux de McLaren après la victoire de Max Verstappen à Imola : "Après un bon départ à Imola, nous nous dirigeons maintenant vers le Grand Prix de Monaco, l’un des circuits urbains les plus emblématiques du calendrier."

"Nous nous attendons à ce que la compétition soit plus serrée que jamais, avec potentiellement quelques surprises, car les particularités du circuit de Monaco peuvent récompenser. Nous restons concentrés sur nous-mêmes et tournons notre attention vers la suite de ce triplé de courses."