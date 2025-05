Verstappen sait que Monaco ’n’est pas le meilleur circuit’ pour Red Bull

Max Verstappen espère que les progrès effectués par Red Bull à Imola serviront aussi à faire de belles performances à Monaco ce week-end. Le quadruple champion du monde est conscient que les rues de Monte-Carlo ne sont pas les plus favorables à son équipe ces dernières années.

"C’est fantastique de commencer le triplé de courses par une victoire à Imola. Nous avons fait beaucoup de progrès, je me suis senti beaucoup plus à l’aise dans la voiture et cela nous met dans une position plus positive pour aller de l’avant" a déclaré Verstappen.

"Nous devrons continuer à pousser et ne pas nous emballer, car Monaco sera un peu plus difficile, avec un circuit urbain. Ce n’est pas notre meilleur circuit dans le passé, mais nous avons fait un pas en avant avec les réglages et nous allons essayer de faire de notre mieux."

"Encore une fois, les qualifications sont la clé ici et nous dépendons de la stratégie. Il s’agira donc d’obtenir un bon résultat samedi et d’extraire les meilleures performances possibles de la voiture. Ce sera également agréable d’être près de chez soi pour cette course, surtout quand il s’agit d’un week-end aussi mouvementé et chargé !"

Yuki Tsunoda veut apprendre de l’énorme accident qu’il a subi en Emilie-Romagne, et veut être à la hauteur des attentes de son équipe en Principauté : "Certains éléments du week-end dernier sont à oublier à Imola, mais il y a aussi des points positifs à retenir et ceux-ci m’ont donné un coup de fouet avant Monaco."

"J’ai fait une erreur stupide en qualification, je dois donc apprendre la patience et savoir que les résultats viendront à moi. La voiture s’est bien comportée tout au long du week-end et je sais qu’elle a la capacité de performer. Passer de la voie des stands à la dixième place m’a fait du bien, mais à Monaco, je veux progresser dans le peloton beaucoup plus haut."

"C’est l’objectif de ce week-end et de maintenir la concentration que ce circuit et la RB21 requièrent pour réussir. Monaco est une semaine folle, Red Bull se montre comme aucune autre équipe ne le fait à Monte-Carlo et je veux avoir l’impact dont je sais que nous sommes capables sur la piste."