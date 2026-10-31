Hadjar reçoit un avertissement officiel de la FIA après son geste envers un fan

Isack Hadjar a reçu un avertissement formel de la FIA à la suite de son geste envers un spectateur dans le paddock du Grand Prix de Mexico. Le pilote Red Bull avait repoussé un homme qui insistait pour prendre un selfie avec lui après la première séance d’essais libres, alors qu’il semblait avoir manifesté son refus. Convoqué par les commissaires à 17h15 pour un possible comportement inapproprié, le Français échappe donc à une sanction plus lourde, mais l’incident relance les interrogations sur le comportement de certains invités et les limites à respecter dans un paddock de Formule 1 toujours plus fréquenté.

L’incident s’est produit vendredi, avant les essais libres 1 du Grand Prix de Mexico, lorsque Hadjar a été approché par un homme souhaitant prendre une photo avec lui.

Sur les images de la scène, le pilote français semble initialement réticent à l’idée de poser pour un selfie. Malgré cela, l’individu insiste et passe un bras autour de lui, provoquant une réaction immédiate du pilote Red Bull, qui le repousse.

Une partie de l’échange est masquée par un officiel présent à proximité, ce qui ne permet pas de déterminer précisément les paroles prononcées par les deux hommes. Les images suggèrent néanmoins que Hadjar ne souhaitait pas être photographié.

La séquence a rapidement suscité des réactions, notamment autour de la question du respect de l’espace personnel des pilotes dans l’enceinte du paddock.

La FIA adresse un avertissement à Hadjar

Après cet épisode, Hadjar a été convoqué ce samedi avant les EL3 devant les commissaires sportifs pour une possible infraction liée à un comportement inapproprié.

La convocation initiale ne précisait toutefois pas explicitement les faits concernés, même si elle intervenait dans le contexte de cet incident avec un spectateur.

La FIA a désormais décidé d’adresser un avertissement formel au Français pour son geste.

Cette décision constitue un rappel à l’ordre officiel, sans aller jusqu’à une sanction sportive plus importante.

Elle intervient alors que Hadjar connaissait déjà un début de week-end compliqué sur le plan sportif. Le pilote Red Bull avait rencontré un problème moteur lors des EL1, terminant la séance au 11e rang, derrière Ayumu Iwasa.

La décision de la FIA en intégralité :

Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture n° 6 (Isack Hadjar) ainsi qu’un représentant de son écurie, et ont examiné les preuves vidéo.

Le pilote a expliqué qu’il était en retard pour la première séance d’essais libres et qu’il s’était arrêté pour prendre une photo avec un jeune fan, lorsqu’un invité présent dans le paddock s’est approché de lui de manière agressive. Un agent de sécurité, qui marchait derrière lui, n’a pas été en mesure d’intervenir pour empêcher ce qui s’apparentait à une intrusion dans l’espace privé du pilote.

Le pilote a d’abord cherché à se dégager en plaçant sa main sur la taille de l’individu pour le maintenir à distance, avant de l’écarter avec la paume de sa main droite.

Cette action du pilote est considérée comme une infraction au règlement ; toutefois, pour déterminer la sanction, les commissaires ont pris en compte les éléments atténuants suivants (conformément aux directives figurant à l’annexe B du Code Sportif International de la FIA) :

Le pilote réagissait à une intervention non sollicitée et relativement agressive de la part d’une tierce personne.

Le pilote tentait de se rendre au début de la séance d’essais libres en traversant une zone très fréquentée.

Le pilote ne bénéficiait pas d’une protection de sécurité suffisante.

L’individu a pénétré dans l’espace personnel du pilote sans son consentement.

Les difficultés générales rencontrées par les pilotes lorsqu’ils se déplacent dans le paddock.

Un paddock de plus en plus difficile à gérer

Au-delà du comportement de Hadjar, cet incident remet en lumière les difficultés rencontrées par les pilotes face à certains invités particulièrement insistants.

La multiplication des sollicitations, notamment pour obtenir des selfies, peut parfois conduire à des situations où les limites personnelles des concurrents ne sont plus respectées.

Max Verstappen avait lui-même dénoncé cette évolution en comparant le paddock à un zoo, expliquant notamment chercher à éviter les invités afin de pouvoir se reposer entre ses obligations sportives.

Si la FIA a choisi de rappeler Hadjar à l’ordre pour sa réaction physique, l’épisode pose également la question de l’attitude attendue des personnes disposant d’un accès privilégié au paddock.

Les pilotes restent soumis à des exigences de comportement, mais leur disponibilité auprès des invités ne signifie pas qu’ils doivent accepter toutes les sollicitations, particulièrement lorsqu’ils ont manifesté leur refus.