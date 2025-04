Oakes : C’est bien de débloquer le compteur d’Alpine F1

Oliver Oakes, directeur d’Alpine F1, peut enfin souffler : l’équipe française a enfin marquer ses premiers points lors du 4e Grand Prix de la saison.

Alpine était la dernière des 10 équipes à avoir 0 point au compteur avant le Grand Prix de Bahreïn. Et la superbe performance de Pierre Gasly en qualifications (4e sur la grille) s’est concrétisé avec les 6 points de la 7e place en course, le Français ne pouvant logiquement résister aux trois monoplaces (Ferrari, Red Bull et McLaren) derrière lui au départ.

"En tant qu’équipe, nous pouvons être satisfaits de quitter Bahreïn avec nos premiers points de la saison. C’est bien de débloquer le compteur et cela souligne les efforts fournis à Enstone et Viry."

"Le timing de la voiture de sécurité ne nous a clairement pas été favorable et a rendu nos deux voitures vulnérables sur la fin puisque nous nous étions arrêtés avant son intervention. Pierre a tout donné pour tenter de contenir Max. C’est toujours dur de concéder une place dans le dernier tour, mais il a réalisé une superbe course pour glaner des points importants."

"Jack a affiché un rythme prometteur tout au long du week-end et au départ. En course, il a eu plus de mal avec les pneus durs, ce qui lui a malheureusement fait perdre du terrain dans le dernier relais. Nous repartons avec des points, mais aussi en sachant que nous devons continuer à progresser dans certains domaines d’ici Djeddah la semaine prochaine."

Doohan assuré de garder son baquet jusqu’à l’été ?

La pression semble aussi se relâcher sur Doohan. Dans le paddock de Sakhir, l’Australien aurait été assuré par sa direction qu’il aurait finalement jusqu’à l’été pour prouver sa valeur.

Oakes ne confirme pas évidemment cette rumeur mais a tenu à encenser le travail de Doohan après la course.

"Il a fait du bon travail ce week-end, et en général. Je sais que les EL1 au Japon l’ont un peu surpris avec son crash. Mais je pense que ce week-end, en particulier lors des qualifications, de la Q1, du premier passage de la Q2 et, je crois, du dernier passage de la Q2, il est un peu déçu, car il n’était qu’à un demi-dixième de la Q3."

"Mais en course aussi, lors de ses deux premiers relais, il a fait du très bon travail. À la fin, je pense que c’était délicat. La voiture de sécurité a regroupé tout le monde. Côté compétitivité, c’était difficile avec ces voitures autour de lui. Mais il a fait un bon week-end."