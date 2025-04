Pirelli F1 se félicite d’avoir vu diverses options stratégiques à Bahreïn

Oscar Piastri a remporté le Grand Prix de Bahreïn, offrant à McLaren sa première victoire lors de ce qui pourrait être considéré comme sa deuxième course à domicile.

Pour l’Australien, il s’agissait de sa quatrième victoire en Formule 1, égalant ainsi le total de Bruce McLaren, le Néo-Zélandais qui a fondé l’écurie en 1966. Piastri peut également se féliciter de son premier triplé (pole, victoire et meilleur tour en course) en début de carrière, la course marquant son 50e Grand Prix.

George Russell, deuxième au volant de la Mercedes F1 devance de justesse Lando Norris, troisième au volant de l’autre McLaren.

15 pilotes ont opté pour les tendres lors du premier relais, tandis que les cinq autres (les deux Ferrari, Alonso, Lawson et Bortoleto) ont opté pour les médiums. Les trois composés ont été utilisés, comme le montrent les variations de pourcentage d’utilisation : 45,83 % pour les médiums (517 tours), 28,01 % pour les durs (316 tours) et 26,15 % pour les tendres (295 tours).

"Une course spectaculaire, riche en batailles et en dépassements du début à la fin," commente Mario Isola, directeur de Pirelli F1.

"Les trois composés choisis pour cette manche, identiques à ceux de la semaine dernière à Suzuka, ont été utilisés, créant un mélange de stratégies qui a rendu la course encore plus intéressante."

"Malgré des températures légèrement plus fraîches que samedi et vendredi, la dégradation des pneus était encore importante sur les trois composés, ce qui signifiait qu’un double arrêt était la seule option valable. Les différences de performance entre les pneus durs, médiums et tendres étaient clairement visibles en termes absolus et dépendaient également des voitures qui les utilisaient à chaque étape, ce qui a rendu la course encore plus dynamique, surtout compte tenu de l’équilibre actuel des équipes."

"C’est d’ailleurs l’un de nos objectifs en tant que fournisseur de pneumatiques : proposer un produit fiable offrant diverses options stratégiques, après quoi il appartient aux équipes d’en tirer le meilleur parti."

Un avant-goût des prochains Grands Prix ? Pirelli a en effet décidé d’amener des pneus plus tendres à partir d’Imola. D’ici là il y a encore le GP d’Arabie saoudite à disputer.

"Direction Djeddah, un circuit d’un genre complètement différent, où, pour la première fois cette saison, nous utiliserons trois gommes plus tendres que celles utilisées lors de cette course l’an dernier. On verra bien ce que cela donne."