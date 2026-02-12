Nouveau pilote McLaren F1, Fornaroli a choisi de ne pas courir en 2026

Leonardo Fornaroli a confirmé qu’il ne disputera aucune saison de course en 2026, alors qu’il entame une nouvelle étape majeure de sa carrière au sein de McLaren. Le champion de Formule 2 en titre a expliqué vouloir consacrer l’année à venir exclusivement à un rôle de pilote de réserve et de développement, sans engagement en compétition.

Présent à Bahreïn lors de la première journée d’essais hivernaux, l’Italien s’est confié sur les raisons de ce choix, assumé et réfléchi, dans la continuité de son sacre en F2.

"Nous ne courons pas cette année mais j’avais envie de faire un pas en arrière", explique Fornaroli, revenant sur l’hiver qui a suivi son titre.

"Il y a énormément de nouveautés – vraiment, tout est complètement nouveau pour moi. On est tous en train d’apprendre un peu. C’est une nouvelle voiture, avec tellement de choses différentes. Mais j’apprécie vraiment ces journées."

À 21 ans, Fornaroli se retrouve de toute façon dans une situation réglementaire particulière. Selon les règles de la FIA, le champion de Formule 2 n’est pas autorisé à défendre son titre la saison suivante, ce qui rend impossible un retour dans la catégorie. Une contrainte qui a accéléré sa transition vers la Formule 1, au sein de l’écurie de Woking.

Heureux de l’opportunité qui lui est offerte, le pilote italien se montre enthousiaste à l’idée de progresser dans ce nouvel environnement.

"Je suis très heureux d’être ici pour l’opportunité qu’on m’a donnée, et je suis sûr que j’apprendrai autant que possible", poursuit-il.

Son programme chez McLaren s’annonce dense, avec un travail important prévu dès les prochaines semaines, principalement en coulisses dans un premier temps.

"Je vais commencer le simulateur très bientôt", confirme Fornaroli. "Peu de temps après, nous commencerons aussi les essais en piste pour préparer la saison. J’ai vraiment hâte."

Interrogé sur la nature de ces premiers roulages, notamment sur une éventuelle utilisation de monoplaces anciennes dans le cadre du programme TPC (Testing of Previous Cars) de McLaren, Fornaroli n’a laissé planer aucun doute.

"Absolument, oui. Nous préparons tout et nous terminerons les préparatifs très prochainement."

Au-delà de l’aspect technique, le jeune pilote insiste également sur la qualité de l’environnement qu’il a découvert chez McLaren, qu’il décrit comme particulièrement stimulant sur le plan humain.

"C’est une structure fantastique", souligne-t-il. "Tout le monde au sein de l’équipe a une énorme envie de travailler, de progresser – ils aiment ce qu’ils font."

Un accueil chaleureux qui a facilité son intégration et renforcé sa motivation pour ce nouveau chapitre.

"Ils m’ont accueilli très chaleureusement et me font sentir comme un membre de la famille."

Si Leonardo Fornaroli ne sera donc pas en piste en compétition en 2026, cette année de transition pourrait s’avérer déterminante pour la suite de son parcours, alors qu’il pose les bases de son avenir au plus haut niveau du sport automobile.