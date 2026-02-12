Hamilton - Ferrari : Button croit à une saison 2026 plus favorable

Jenson Button est convaincu que Lewis Hamilton retrouvera l’intégralité de son potentiel lors de la saison 2026 de Formule 1. Le champion du monde 2009, qui a partagé le garage McLaren avec Hamilton pendant trois saisons, estime que le profond changement réglementaire jouera en faveur du septuple champion du monde après une première année difficile chez Ferrari.

Arrivé à Maranello en 2025 avec des attentes immenses, Lewis Hamilton a connu une saison d’adaptation compliquée, loin des standards qui ont jalonné sa carrière. Une situation que Button a reconnue comme particulièrement éprouvante à observer.

S’exprimant lors des essais de pré-saison à Bahreïn, Button n’a pas caché son malaise face aux difficultés rencontrées par son ancien équipier.

"C’était difficile de regarder Lewis en 2025. Nous avons été coéquipiers pendant trois ans. Je sais à quel point il est bon, donc c’était vraiment dur de le voir lutter avec l’équipe. Et on pouvait voir sur son visage à quel point ça lui faisait mal," a confié celui qui est aujourd’hui devenu ambassadeur d’Aston Martin F1, quittant ce même rôle qu’il occupait chez Williams.

Button explique que, dans ces moments-là, le palmarès passe au second plan.

"À cet instant précis, on en vient presque à oublier tout ce qu’il a accompli, parce qu’on ne voit que la douleur."

Mais pour le Britannique, le contexte sera radicalement différent en 2026. L’introduction d’un nouveau règlement technique, avec des monoplaces entièrement repensées, pourrait permettre à Hamilton de repartir sur des bases plus solides.

"Je pense vraiment qu’avec les changements de réglementation, nous verrons Lewis Hamilton de retour à son meilleur niveau," affirme Button. "Sincèrement, j’y crois !"

Selon lui, l’un des éléments clés résidera dans l’implication directe du pilote dans le développement de la voiture.

"Il va pouvoir avoir son mot à dire sur la façon dont la voiture est développée, et avoir confiance dans le fait de l’orienter dans une direction qui lui convient."

Button souligne également l’intérêt global pour la Formule 1 de voir Hamilton et Ferrari compétitifs au plus haut niveau.

"On veut voir Ferrari devant, et on veut tous revoir Lewis se battre à l’avant," insiste-t-il.

Interrogé sur la possibilité de voir Hamilton décrocher un huitième titre mondial dès cette saison 2026, Button se montre prudent, sans pour autant exclure un tel scénario.

"Je vous dirai après la première course si c’est possible ou non," a-t-il répondu avec un sourire. "Mais avec la façon dont les règles ont changé, tout est possible."