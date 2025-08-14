Norris se sent ’plus complet’ et prêt pour réussir sa course au titre F1

Lando Norris affirme se sentir plus complet et mieux préparé pour la lutte pour le titre qu’il mène contre Oscar Piastri cette année qu’en 2024 contre Max Verstappen.

Norris a remporté sa première victoire en Formule 1 l’an dernier et s’est imposé comme une véritable menace pour Max Verstappen, en tentant de réduire son avance en deuxième partie de saison.

Cette fois, Norris affirme que son potentiel a peu changé, mais qu’il est plus capable de le démontrer plus régulièrement.

"Rien n’a changé dans ma vie, c’est juste la préparation pour ce moment, pour cette bataille, qui a progressé. Du point de vue de la course, j’ai beaucoup appris. J’ai surtout acquis de l’expérience."

"L’expérience permet de gérer plus de situations, de vivre plus d’épreuves, de mieux comprendre sa propre équipe d’ingénieurs en piste et toute l’équipe en général. On est donc naturellement mieux préparé à toutes les situations."

"On est mieux préparé, mais le deuxième aspect est aussi de devenir un meilleur pilote. Être capable de piloter plus vite ? Être capable de mieux préserver les pneus ? Ce sont généralement les choses les plus difficiles, je dirais. Mais aussi, surtout pour Oscar, qui en est à sa troisième année en Formule 1, une grande partie de cela vient avec l’expérience."

"Je pense que je vais le dire dans chacune de mes interviews, probablement à partir de maintenant – peut-être plus que jamais – mais je me sens désormais le pilote le plus complet que j’aie jamais été. Je me sens prêt à relever de nouveaux défis et réussi ma course pour le titre après la pause."

"Ça ne facilite pas forcément les choses d’être prêt. On court toujours contre les meilleurs pilotes du monde, qui peuvent piloter la voiture aussi vite que soi. Ça ne facilite pas les choses, mais on est simplement mieux préparé, mieux dans sa tête. Et je pense que parfois, ça permet de révéler davantage son potentiel."