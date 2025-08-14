Russell définit l’objectif pour la fin de saison de Mercedes F1

George Russell estime que Mercedes F1 ne peut avoir qu’un seul objectif en tête cette saison après avoir été témoin de la domination écrasante de McLaren : finir à la deuxième place du championnat constructeurs, la meilleure des autres, face à Ferrari.

Une série de quatre doublés consécutifs de Lando Norris et Oscar Piastri, et de sept au total cette année, a propulsé McLaren à une avance impressionnante de 299 points au championnat des constructeurs.

Le total combiné de Ferrari, deuxième, et de Mercedes, troisième, est toujours à 63 points du total colossal de 559 points de McLaren après 14 Grands Prix.

Russell apprécie le travail accompli par McLaren, laissant à Mercedes F1 un objectif clé pour le reste de la saison.

"Ces gars chez McLaren font un travail incroyable en ce moment," admet Russell.

"Ils sont largement au-dessus de tout le monde, semaine après semaine. Je ne pense pas que cela changera pendant la majeure partie de la dernière partie de la saison, car tout le monde est concentré sur 2026."

"Notre objectif est donc d’être le meilleur des autres et battre Ferrari et Red Bull au championnat constructeurs pour la 2e place."

Mercedes F1 compte actuellement 24 points de retard sur Ferrari dans la lutte pour la deuxième place, et 42 points d’avance sur Red Bull, quatrième.

Mercedes est revenue à la configuration de suspension arrière d’avant Imola pour la course du Hungaroring, et cela a porté ses fruits, redonnant à Russell et Antonelli la confiance qui leur manquait auparavant. De quoi grignoter à nouveau du terrain sur la Scuderia et définitivement lâcher Red Bull ?

"Je ne sais pas. C’était vraiment un peu difficile ces derniers temps."

"Je n’étais pas très confiant dans la voiture. Bien sûr, la quatrième place en qualifications, si on prend juste en compte la performance pure, nous ramène plus ou moins à notre position habituelle."

"En réalité, McLaren a sous-performé lors des qualifications, nous n’étions normalement pas si proche d’eux. Hormis cette séance, ils étaient en réalité sept fois plus rapides que tout le monde, quatre fois plus que Charles Leclerc et cinq fois plus que moi. Bon j’exagère un peu mais c’est pour dire qu’ils resteront donc la force dominante."