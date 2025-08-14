Horner a enfin été officiellement viré de Red Bull Racing, Powertrains et Technology

C’est officiel : Christian Horner a été totalement démis de ses fonctions de directeur de l’écurie Red Bull Racing et de ses entités satellites.

Jeudi, dans des documents distincts déposés auprès du registre des sociétés britannique, Red Bull Racing Ltd, Red Bull Technology Ltd et Red Bull Powertrains Ltd ont annoncé que Christian Horner cessait d’être directeur de ces 3 entités depuis hier, le 13 août.

Aucune autre information n’a été fournie dans les documents, notamment la raison de son départ.

Cette décision intervient un mois après le limogeage de Christian Horner de son poste de directeur d’écurie et de PDG, Laurent Mekies étant promu de l’écurie sœur Racing Bulls à sa tête.

Dans un message d’adieu adressé au personnel de l’écurie à Milton Keynes, Christian Horner avait alors précisé qu’il resterait employé par l’entreprise, mais que, sur le plan opérationnel, le relais serait transmis à Laurent Mekies.

Il aurait été placé en préavis jusqu’à la fin de l’année, après quoi il serait libre d’occuper un autre poste.

On ignore si la modification du registre des sociétés modifie son statut au-delà de la privation de ses dernières responsabilités opérationnelles.

Parallèlement à l’annonce officielle du départ de Horner, il a été confirmé que Red Bull Racing avait nommé Stefan Salzer au poste de directeur le 8 juillet, le jour où Horner a été informé de son licenciement et la veille de l’annonce aux médias.

La nomination de Salzer, coïncidant avec le départ de Horner, souligne l’influence croissante du contingent autrichien de Red Bull GmbH, la société mère de Red Bull Racing, Red Bull Powertrains et Red Bull Technology.

Si Salzer reprend le rôle de Horner en termes de responsabilités, c’est bien Laurent Mekies qui continue à diriger l’équipe. Un nouveau duo est donc formé, même si le Dr Marko ne sera jamais loin.

Pour Bernie Ecclestone, ancien PDG de la F1 et ami de Horner, a émis aujourd’hui une théorie sur les raisons derrière le limogeage de son compatriote britannique.

"C’était un peu comme un mariage qui s’est terminé par un divorce."

"Après la mort de Didi Mateschitz, les dirigeants de Red Bull avaient des idées défavorables sur la direction de l’équipe."

"Il a fait du très bon travail, mais il était perçu, tout comme Max Verstappen, comme quelqu’un qui n’avait pas de numéro deux digne de ce nom."

"Il est difficile de critiquer quelqu’un qui gagne des courses et des championnats. Mais il n’y avait pas de plan B au cas où quelque chose tournerait mal avec Christian ou Max."

"L’équipe devient alors trop dépendante de ces deux personnes. Cela peut poser problème. C’est une bonne chose d’avoir deux pilotes à peu près égaux, comme c’est le cas chez McLaren aujourd’hui. Cela fonctionne si l’on peut fournir exactement la même machine aux deux pilotes."

"Mais l’orientation qu’a donné Horner ne correspond plus au schéma nécessaire pour gagner en F1 aujourd’hui, quand toutes les équipes sont aussi proches."