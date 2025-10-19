Leclerc a converti une stratégie ’optimiste’ en un podium qui le soulage

Charles Leclerc a espéré longtemps terminer deuxième de la course ce dimanche, mais c’était sans compter sur les retours implacables de Lando Norris, qui l’a dépassé à deux reprises et l’a relégué au troisième rang. Une position qui est satisfaisante pour le pilote Ferrari après une partie de saison difficile.

Sa stratégie était osée avec un départ en pneus tendres, et il révèle qu’il espérait prendre la tête au premier virage. Néanmoins, cela s’est bien passé et en prenant la deuxième position au premier virage, il s’est assuré une place dans le groupe de tête.

"J’étais un peu inquiet en voyant que j’étais la seule voiture en pneus tendres au départ. Mais je savais que c’était un choix risqué, ce que j’avais en tête, c’était d’utiliser les pneus tendres pour avoir de l’air propre" a déclaré Leclerc.

"C’était optimiste car on avait deux voitures devant nous. C’est ce qu’on a essayé, on a gagné une place, et ça nous a aidés pour la suite de la course. Je suis globalement content car c’est une deuxième partie de saison difficile. Donc revenir sur le podium après les essais libres difficiles ici est un bon résultat."

Malgré la petite déception d’avoir perdu une place, le Monégasque a pris du plaisir à se battre contre son rival du jour, et à batailler pour une position sur le podium : "J’ai apprécié, j’ai perdu à la fin malheureusement je me suis amusé dans la voiture."