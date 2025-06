Norris gagne le GP d’Autriche, catastrophe pour Verstappen

C’est l’heure du dénouement de la 11e manche de la saison 2025 de F1, le Grand Prix d’Autriche, dont la course se déroule ce dimanche à 15h, heure française et heure locale. Une course qui s’annonce intense et disputée, avec plusieurs équipes aux avant-postes et des stratégies variées.

Lando Norris a signé une pole position impressionnante, mais la course s’annonce plus délicate avec plusieurs rivaux derrière lui. Charles Leclerc est en première ligne devant Oscar Piastri et Lewis Hamilton, pour un duel entre McLaren F1 et Ferrari.

George Russell se voudra l’arbitre de cette lutte puisqu’il s’élance en cinquième place, devant le surprenant Liam Lawson, qui sera l’outsider de ce groupe de tête. Max Verstappen s’élance septième et aura à cœur de remonter pour limiter sa perte de points face aux pilotes McLaren.

Il sera aux côtés de Gabriel Bortoleto au départ, et devant Andrea Kimi Antonelli et Pierre Gasly, qui seront en cinquième ligne. Fernando Alonso et Alex Albon suivront en sixième ligne devant Isack Hadjar et Franco Colapinto.

Oliver Bearman et Lance Stroll suivent devant Esteban Ocon et Yuki Tsunoda, tandis que Carlos Sainz et Nico Hülkenberg, deux prétendants aux points des derniers week-ends, se partageront la dernière ligne.

14h30 : Les stratégies à deux arrêts semblent privilégiées par Pirelli parmi les scénarios possibles de cette course. Une tactique à un arrêt est possible mais elle sera optimale s’il y a des faits de course. Les pneus tendres pourraient être utilisés mais là encore, ce n’est pas ce que privilégie le manufacturier italien.

14h39 : La nouvelle surprenante du jour est l’absence de Frédéric Vasseur chez Ferrari ce dimanche, le Français étant rentré de manière inattendue pour "raisons personnelles".

14h48 : Ferrari a affiché de belles progressions en matière de performance, et Andrea Stella, le directeur de McLaren, n’est pas surpris : "Ferrari était très proche, je ne suis pas du tout surpris. Nous parlons de Ferrari, nous parlons d’une équipe avec deux pilotes très rapides. Ferrari a un tout nouveau plancher, le côté du plancher, le diffuseur, le dessous, les barrières, c’est un plancher complètement nouveau. Cela signifie donc qu’ils ont travaillé dur du point de vue du développement, et je ne suis pas surpris qu’ils aient été en mesure d’améliorer leurs performances."

14h52 : La température de la piste atteint 49 degrés à quelques minutes du départ. Piastri pense que cela pourrait favoriser McLaren : "Cela pourrait être bon pour nous. Il fait bien plus chaud que le reste du week-end, voyons comment ça va changer les choses".

14h57 : Etonnamment, il n’y a aucun pilote en pneus durs au départ. Gasly, Hadjar, Colapinto, Bearman et Hülkenberg sont en pneus tendres, les autres en mediums.

Tour de formation : Carlos Sainz est bloqué sur la grille ! "La voiture est bloquée en première vitesse", dit l’Espagnol.

15h03 : Le départ est avorté à cause de la présence de Sainz, qui finalement s’élance dans un tour de formation. Les voitures sont remises sur la grille.

15h04 : Sainz rentre au stand et va se placer au bout de la ligne des stands, mais il a un problème : "J’ai l’impression que la voiture freine encore". Et pour cause, ses deux freins arrière sont en feu !

15h05 : Le départ aura lieu à 15h15.

15h07 : L’ingénieur de Sainz lui confirme qu’il ne peut pas prendre le départ, c’est déjà le premier abandon.

15h11 : La chaleur est intense sur la grille, et Alonso dit qu’il fait 200 degrés dans son baquet ! Russell demande à ce que de l’eau soit apportée aux mécaniciens car tout le monde "dégouline" de sueur.

15h15 : Le tour de formation est relancé, et c’est officiellement le Tour 0/70. Tout le monde s’est élancé cette fois.

Départ : Très bon départ des McLaren, Leclerc tente d’attaquer Norris mais se rate au premier virage et laisse passer Piastri.

Tour 1 : Antonelli rate son freinage au virage 3 et harponne Verstappen ! Les deux hommes abandonnent avec des dégâts sur leur voiture et la Safety Car est déployée.

Tour 2 : N’étant pas responsable de l’accrochage, Verstappen va retomber à neuf points sur son permis au terme de cette course c’est maintenant sûr. Antonelli va s’excuser auprès du Néerlandais qui hoche la tête en guise d’acquiescement.

Tour 3 : Hadjar est repassé au stand et ressort en mediums. Norris mène devant Piastri, Leclerc, Hamilton et Russell. Gasly est sixième devant Albon et Bortoleto, puis Lawson et Alonso. La course va reprendre !

Tour 4 : Norris relance bien et garde quelques dixièmes d’avance sur Piastri. Aucun dépassement n’est à signaler dans le top 10, mais Colapinto dépasse Bearman pour la 11e place, non sans envoyer la Haas hors piste. Russell tente l’intérieur sur Hamilton, en ain.

Tour 5 : Norris signe le meilleur tour en 1’10"254 et garde six dixièmes de marge sur Piastri. Hamilton sort du DRS de Leclerc, et ce dernier est à une seconde de Piastri.

Tour 6 : Norris accélère en 1’09"858, mais Piastri arrive à toujours revenir dans le premier secteur, et il y a 3 dixièmes d’écart entre les deux hommes. Leclerc et Hamilton sont décrochés. Russell, Gasly, Albon, Bortoleto, Lawson et Alonso restent en groupe et gardent le peloton dans leur sillage.

Tour 7 : Norris améliore en 1’09"460 mais Piastri fait mieux en 1’09"340. Leclerc est déjà à 2"2 de Piastri, et les McLaren se suivent de très près.

Tour 8 : Norris reprend le meilleur tour en course en 1’09"313. L’ingénieur de Piastri lui dit que la décision d’attaquer ou non lui appartient. Le duo de tête lâche totalement les Ferrari, et Leclerc est à 4 secondes de Norris.

Tour 9 : L’écart est de 8 dixièmes entre les McLaren. Les Ferrari, Gasly et Russell se sont décrochés mutuellement, et Albon en profite pour dépasser le Français qui n’avait plus de DRS. Bearman a repassé Colapinto.

Tour 10 : Piastri améliore le meilleur tour en course en 1’09"271 et revient sur Norris. Albon a immédiatement creusé l’écart sur Gasly, dont les pneus tendres semblent déjà fatiguer. Bortoleto est proche de l’Alpine.

Tour 11 : L’écart est d’une demi-seconde entre les deux leaders, et Piastri attaque ! L’Australien dépasse son équipier, qui repasse et reste devant ! Pour l’instant, c’est propre entre les McLaren.

Tour 12 : Leclerc est légèrement revenu mais reste à 4 secondes de Piastri. Bearman rentre après 11 tours en pneus tendres et chausse des gommes dures. Ocon dépasse Stroll, et Bortoleto dépasse Gasly.

Tour 13 : Gasly est rentré au stand, tout comme Hülkenberg. Les pneus tendres n’ont pas de durée de vie, et les deux pilotes ressortent en gommes dures. Bearman a fait l’undercut sur Gasly en le dépassant dans le tour de sortie du Français.

Tour 14 : Les deux McLaren restent proches l’une de l’autre, et Leclerc est à 5"4 de Piastri. Hamilton est à 4"3 de son équipier et possède 3"6 d’avance sur Russell. Albon rentre au stand, tout comme Colapinto. La Williams ressort 13e en mediums et l’Alpine 17e en mediums également. Bortoleto, Lawson, Alonso, Ocon et Stroll sont désormais dans le top 10.

Tour 15 : Piastri est de nouveau en position d’attaquer Norris, mais l’Australien ne parvient pas à se porter à la hauteur du leader.

Tour 16 : Albon repasse de nouveau par les stands, la deuxième fois en trois tours. La deuxième Williams a des problèmes et ne ressort pas, c’est l’abandon également.

Tour 17 : Norris et Piastri ont repoussé Leclerc à plus de 5 secondes, et l’écart reste stable entre les deux. Tsunoda est allé percuter Stroll à l’épingle et a pris la dixième place comme cela.

Tour 18 : Piastri n’est pour l’instant pas en mesure d’attaquer à nouveau Norris, alors que Russell va rentrer au stand.

Tour 19 : Piastri est plus proche de Norris, à moins d’une demi-seconde, mais ne profite pas du DRS pour se rapprocher. Russell et Tsunoda s’arrêtent. La Mercedes ressort 11e en mediums et la Red Bull 16e et dernière en durs. Stroll et Hadjar se battent, et le Français prend la neuvième position, mais le Canadien se défend et repasse.

Tour 20 : Piastri est proche de son équipier et rate son freinage, manquant de peu d’empaler son équipier. Ocon rentre à son tour au stand et repart dernier avec des pneus durs.

Tour 21 : Norris s’arrête au stand et repart quatrième devant Bortoleto, à 19 secondes de Piastri. L’ingénieur de Piastri lui dit de rester en piste et l’Australien se plaint d’un plat.

Tour 22 : Piastri reste en piste mais Norris tourne déjà plus vite que lui. Bortoleto s’arête et repart derrière Gasly, puis se fait dépasser par Hülkenberg et Bearman.

Tour 23 : Piastri mène avec 6"5 d’avance sur Leclerc et 9"9 sur Hamilton. Norris est à 18"1 et Lawson est cinquième sans s’être arrêté, tout comme Alonso et Stroll derrière lui.

Tour 24 : Interrogé par son ingénieur, Piastri décide d’allonger son relais pour avoir des pneus plus frais que Norris, qui lui reprend plus d’une seconde au tour.

Tour 25 : Piastri s’arrête et ressort quatrième en pneus durs comme Norris, à 5"4 de son équipier. Norris accélère pour tenter de prendre de l’écart sur son équipier.

Tour 26 : Leclerc s’arrête au stand et ressort sixième en gommes dures. Il laisse Hamilton en tête avec 3"2 d’avance sur Norris, qui a lui-même 6"4 de marge sur Piastri et reprend 2 secondes au tour sur le leader. Bortoleto demande un échange de positions avec Hülkenberg mais son ingénieur lui dit qu’il doit revenir dans le DRS de son équipier, te il y a un groupe en lutte avec Gasly.

Tour 27 : Hamilton s’arrête à son tour et ressort sixième à 3"7 de Leclerc, qui dépasse Alonso. Lawson est troisième puisqu’il ne s’est toujours pas arrêté. Bortoleto se défait de Gasly.

Tour 28 : Norris a 6"6 d’avance sur Piastri, et Lawson est à 8"3 de l’Australien, tout en ne s’étant pas arrêté. Leclerc est dans le sillage de la Racing Bulls et s’en défait, tandis qu’Alonso est cinquième sans s’être arrêté. Stroll est repassé par les stands au tour précédent et pointe dernier. Hülkenberg laisse passer Bortoleto.

Tour 29 : L’ingénieur de Piastri le prévient que s’ils doivent se battre, il ne peut pas attaquer Norris comme il l’a fait juste avant les arrêts au stand. Hadjar s’arrête à son tour et ressort 15e, loin devant Stroll qui a certainement changé d’aileron au stand.

Tour 30 : Norris a 6"3 d’avance sur Piastri. Leclerc est à 11 secondes et il a plus de deux secondes de marge sur Hamilton qui est malmené par Lawson au moment de le dépasser. Colapinto et Tsunoda se battent, et le Japonais reprend la 14e place en envoyant l’Alpine en tête-à-queue. Gasly se plaint : "Je n’ai aucun grip ! Je suis proche du tête-à-queue à chaque virage !"

Tour 31 : Tsunoda rentre au stand car il a endommagé sa voiture en percutant l’Alpine. Son équipe lui change l’aileron avant et il repart.

Tour 32 : L’écart entre les McLaren est de 6 secondes.

Tour 33 : Lawson s’arrête, et Alonso est désormais le seul à ne pas s’être arrêté. Le Néo-Zélandais ressort en 12e place avec des durs, et va faire un seul arrêt. Ocon dépasse Gasly.

Tour 34 : Piastri est légèrement revenu sur Norris, à 5"5. Alonso s’arrête enfin et, comme Lawson, il va faire un seul arrêt. L’Espagnol ressort derrière la Racing Bulls. Tsunoda prend 10 secondes de pénalité pour avoir causé une collision avec Colapinto.

Tour 35 : Piastri prend le meilleur tour en course en 1’09"196. Leclerc et Hamilton sont troisième et quatrième devant Russell, Bortoleto, Hülkenberg, Ocon, Bearman et Gasly. Mais ce sont Lawson et Alonso, 11e et 12e, qui pourraient profiter de leur stratégie. Colapinto suit devant Hadjar, Stroll et Tsunoda.

Tour 36 : Tsunoda est à un tour, Red Bull boit le calice jusqu’à la lie à domicile. Gasly demande une vérification de sa voiture car il pense que quelque chose est cassé et dit qu’il ne sait pas s’il va pouvoir rester en piste.

Tour 37 : L’écart est stable en tête, et les Ferrari tournent désormais dans les chronos des McLaren. En revanche, Russell concède près d’une seconde au tour et ne parvient pas réellement à se détacher des Sauber, qui le suivent à 3"5 et 7"3.

Tour 38 : Piastri commence à revenir sur Norris et passe sous les 5 secondes.

Tour 39 : Gasly s’arrête à nouveau après 26 tours en pneus durs. Le Français ressort en mediums en 15e place.

Tour 40 : L’écart est de 4 secondes entre les deux McLaren car Norris prend un tour à des retardataires.

Tour 41 : Bearman s’est également arrêté, tout comme Colapinto. Ils ressortent respectivement 13e en mediums et 16e en durs.

Tour 42 : Norris n’a plus que 3 secondes d’avance sur Piastri, qui en profite pour revenir sur son équipier. Leclerc est à 13 secondes de l’Australien et Hamilton est à 4"5 de son équipier. Russell continue de perdre du temps et pointe à 19 secondes de son ancien équipier. Bortoleto est sixième à 4"4 de Russell et a 4"3 d’avance sur Hülkenberg, qui voit Ocon revenir à moins de deux secondes. Lawson est à 6"5 et voit Alonso revenir dans son sillage.

Tour 43 : L’écart se stabilise à 3 secondes entre les McLaren, qui ont tourné à des chronos proches de 8 millièmes. Hülkenberg rentre au stand et ressort 11e entre Hadjar et Stroll.

Tour 44 : Norris reprend un peu d’air avec 3"3 d’avance sur Piastri, malgré une petite inquiétude d’avoir vu l’autre McLaren revenir.

Tour 45 : L’ingénieur de Norris lui dit que Piastri doit simplement rester hors de la zone DRS, mais l’écart est maintenant de 3"7.

Tour 46 : Norris continue d’augmenter l’écart, qui revient à près de 4 secondes. Russell rentre au stand après 27 tours en pneus mediums, et il repart neuvième en pneus durs.

Tour 47 : Leclerc parvient à rester dans le rythme des McLaren mais il est toujours à 13 secondes de Piastri. Hamilton est à 6"4 de son équipier. Bortoleto et Ocon suivent mais doivent encore s’arrêter, tandis que Lawson et Alonso sont septième et huitième et ne doivent plus repasser par les stands .Mais ils ont Russell, qui a dépassé Hadjar, derrière eux.

Tour 48 : Norris accélère et possède désormais 4"3 d’avance sur Piastri, qui a fait une erreur. Hamilton commet lui aussi une faute et perd deux secondes sur Leclerc.

Tour 49 : Russell remonte sur Alonso, tandis que plus loin, Bearman et Stroll se battent pour la 12e place, que parvient à conquérir le Britannique.

Tour 50 : Leclerc est le premier du quatuor de tête à s’arrêter, et il ressort quatrième en mediums. Pas de quoi faire l’undercut aux McLaren, mais il s’assure de rester devant son équipier. Bortoleto s’arrête à son tour et il ressort dixième en pneus durs.

Tour 51 : Hamilton s’arrête à son tour et repart quatrième en gommes mediums à huit secondes de son équipier. Le Britannique voulait étendre son arrêt mais Ferrari l’a obligé à rentrer. Ocon, qui était remonté en cinquième place, s’arrête à son tour et ressort 12e.

Tour 52 : Piastri revient à moins de 4 secondes de Norris. Russell est à 1"3 d’Alonso qui est toujours bloqué dans le sillage de Lawson. Norris dit à la radio un message énigmatique : "C’est la situation allemande".

Tour 53 : Le leader de la course s’arrête et repart en gommes mediums à 17 secondes de son équipier. Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’09"115.

Tour 54 : Piastri imite son équipier qui était déjà bien plus rapide que lui. L’Australien ressort à 3"3 et a fait mieux que limiter la casse puisqu’il repart plus près qu’il n’était avant les arrêts grâce à un arrêt en deux secondes. Hamilton améliore son meilleur tour en 1’08"628 ! Piastri se fait envoyer dans l’herbe par Colapinto à qui il reprenait un tour et perd plus d’une seconde !

Tour 55 : Norris a 4"3 d’avance sur Piastri, et Leclerc est à 11"9 de l’Australien. Russell a dépassé Alonso et s’attaque à Lawson, qu’il dépasse pour s’emparer de la cinquième place.

Tour 56 : Piastri prend le meilleur tour en course en 1’08"558 et revient à 3"4 de Norris.

Tour 57 : Norris prend le meilleur tour en course en 1’08"527, et Piastri le bat en 1’08"283. L’écart est de 3"3 entre les McLaren, qui creusent l’écart sur les Ferrari. Colapinto prend 5 secondes de pénalité pour avoir poussé Piastri hors piste. Bortoleto dépasse Hadjar pour la huitième place.

Tour 58 : Norris reprend un dixième à Piastri tandis que Hülkenberg se défait de Hadjar. Alonso est toujours bloqué derrière Lawson, tandis que Hadjar se fait passer par Ocon.

Tour 59 : Piastri améliore le meilleur temps en 1’08"157 et revient à 3"1 de Norris.

Tour 60 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’07"924 et il revient à 2"5 de Norris ! Bortoleto revient à raison d’une seconde au tour sur Lawson et Alonso, avec des pneus bien plus frais.

Tour 61 : L’écart entre les McLaren passe sous les deux secondes, alors que Norris a dû se défaire de Hadjar. Bortoleto continue à accélérer et revient à 6"5 d’Alonso alors qu’il reste neuf tours.

Tour 62 : Norris n’a plus que 1"8 d’avance sur Piastri, et les deux McLaren distancent les Ferrari. Norris demande de l’aide et du rythme, et son ingénieur lui dit que l’écart dans les derniers tours avec son équipier est surtout lié au trafic. Tsunoda s’arrête au stand et purge ses 10 secondes de pénalité, il ressort dernier à 30 secondes de Stroll.

Tour 63 : L’écart entre les McLaren est toujours de 1"8, alors que Norris revient désormais sur Hülkenberg pour lui prendre un tour. Bortoleto est à 4"9 d’Alonso, qui est toujours coincé derrière Lawson.

Tour 64 : Norris reprend un peu d’air et l’écart avec Piastri repasse au-dessus des deux secondes. Son ingénieur le prévient qu’il a des dégâts sur son aileron avant, juste pour qu’il le sache, mais rien ne peut être fait. Bortoleto fait l’effort et revient à 3"6 d’Alonso et Lawson.

Tour 65 : Bortoleto est à moins de deux secondes du duo devant lui. Bearman se défait de Hadjar.

Tour 66 : Norris et Piastri ont toujours 1"9 qui les séparent, alors qu’ils viennent de prendre un tour à Hülkenberg. Bortoleto a fait la jonction. Stroll a passé Colapinto.

Tour 67 : L’écart est stable entre les McLaren, et l’ingénieur de Norris lui demande de faire attention dans les virages 1 et 3, et lui confirme qu’il ne perd plus de temps dans les virages rapides.

Tour 68 : Norris arrive sur le groupe composé de Lawson, Alonso et Bortoleto. Le Brésilien dépasse son manager Alonso, mais le doyen du plateau reprend la septième place !

Tour 69 : Norris est derrière ce groupe et prend un deuxième tour à Tsunoda. Il n’a plus que 1"4 d’avance sur Piastri qui va aussi revenir sur ce groupe après. Bortoleto est incisif derrière Alonso mais ne parvient pas à dépasser, la bataille est rude mais propre entre le maître et l’élève !

Dernier tour : L’écart est de 1"3 entre les McLaren, alors que Norris parvient à dépasser Bortoleto puis Alonso. Piastri perd du temps après un blocage de roue et se voit même repoussé à 2 secondes !

Arrivée : Norris rebondit de la plus belle des manières après sa bourde au Canada et s’impose au Grand Prix d’Autriche ! Piastri complète la réussite de McLaren en signant le doublé, soir 43 points pour l’équipe et un gros break face à Verstappen, qui ne marque pas de points.

Leclerc signe de nouveau un podium devant Hamilton, et la Scuderia prend un coup d’avance en deuxième place du classement constructeurs. Russell est cinquième devant Lawson et Alonso. Bortoleto marque ses premiers points en carrière et en inscrit quatre d’un coup, tout en étant élu pilote du jour !

Cela en fait six pour Sauber avec la neuvième place de Hülkenberg, et Ocon arrache un point. Bearman est 11e devant Hadjar et Gasly, puis Stroll, Colapinto et Tsunoda.