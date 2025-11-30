Norris refuse d’accabler McLaren pour le pari perdu sous la voiture de sécurité

Lando Norris n’a pas mâché ses mots après un Grand Prix du Qatar où McLaren a vu s’envoler une potentielle victoire pour Oscar Piastri et un doublé presque assuré. Le Britannique, deuxième avant la Safety Car du 7e tour, ressort frustré mais lucide après une décision stratégique qu’il estime clairement erronée.

Interrogé après la course, Norris résume sans détour l’état d’esprit du moment alors que son équipe n’a pas arrêté ses voitures, contrairement à toutes les autres équipes.

"C’est dur. Il faut juste avoir confiance dans l’équipe pour prendre la bonne décision. C’est toujours un pari. J’ai l’impression que c’est nous qui avons pris ce pari d’une certaine manière. Maintenant, c’est la mauvaise décision et nous n’aurions pas dû le faire."

Le bilan chiffré résume le sentiment amer du pilote : "Oscar a perdu la victoire et j’ai perdu la deuxième place. Nous n’avons pas fait du bon travail aujourd’hui. Mais nous avons fait énormément de bonnes choses dans d’autres courses, et nous avons gagné le championnat constructeurs il y a six ou sept courses pour cette raison."

Résigné mais pas abattu, Norris relativise : "Ce n’était pas notre plus beau jour, mais c’est la vie."

Certains observateurs ont suggéré qu’une forme de gestion interne - baptisée "papaya rules" par les fans - aurait pu freiner la liberté de s’arrêter ou la performance des pilotes. Norris rejette totalement cette idée.

"Ça n’a rien à voir avec ça. Tout le monde pense que oui, mais ce n’est pas le cas. Nous sommes libres de nous battre ou de notre stratégie."

Selon lui, la différence s’est jouée ailleurs.

"Red Bull était aussi rapide aujourd’hui qu’hier. Ils ont fait un meilleur travail en tant qu’équipe et ont pris la bonne décision. C’est tout."

"Nous allons revoir les choses, voir ce qu’on aurait pu faire mieux. On le sait déjà : nous n’avons pas pris la bonne décision. On ne peut pas toutes les réussir, vous savez."

Norris insiste sur la confiance mutuelle indispensable pour rebondir et décrocher enfin son premier titre mondial. Avec 12 points d’avance, la marge est à la fois faible et confortable...

"Les gars de l’équipe font leur travail. Je fais mon travail. Si chacun fait ce qu’il doit faire, tout ira bien."